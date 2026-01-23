Los dispositivos acústicos en la flota del cerco no bastan para proteger a los delfines

El Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI) presenta los resultados del proyecto Ecocerco, del programa Pleamar, desarrollado para «reducir los conflictos entre delfines y la pesca de cerco en las Rías Baixas».

La principal conclusión es que «los dispositivos acústicos no bastan para evitar interacciones con delfines y propone cambios en la forma de pescar y en la gestión de las zonas de mayor riesgo».

Así lo explica Bruno Díaz, el director del centro de investigación asentado en O Grove encargado de estudiar a los mamíferos marinos de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo.

Esgrime que «los delfines de las Rías Baixas siguen entrando en las redes de la flota de cerco a pesar del uso de modernos dispositivos acústicos diseñados para ahuyentarlos».

Biólogos, doctores y estudiantes del BDRI hacen un estrecho seguimiento de los mamíferos marinos en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa. / BDRI

Este proyecto de investigación, desarrollado por el BDRI gracias a la plena implicación de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) y la financiación de la Fundación Biodiversidad y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), aboga por «avanzar hacia medidas de gestión del espacio y del esfuerzo pesquero, acordadas con el propio sector».

Lo que se hizo fue evaluar la eficacia de los «pingers», es decir, lo dispositivos acústicos que emiten ultrasonidos para disuadir a los mamíferos marinos y las aves, tratando de impedir que se acerquen a las redes de pesca para evitar su captura accidental.

No es tanto la tecnología, sino dónde y cuándo se pesca y lo cerca que se encuentren los grupos de delfines en el momento de largar la red Bruno Díaz López — Director del BDRI

Para probar los modelos de última generación utilizados, un observador se embarcó en dos cerqueros comerciales, el «Cha Veiga» y el «O Oriente», durante 66 salidas de pesca.

De este modo se realizaron más de un centenar de lances entre abril y noviembre de 2025. Yen cada uno de ellos «se registró la presencia de delfines, el tipo de interacción con las redes, las condiciones de mar y el uso del dispositivo acústico», aclara Bruno Díaz.

El BDRI ofrece formación dentro y fuera de la ría de Arousa a alumnos llegados de todo el mundo. / BDRI

Los datos fueron concluyente, pues «la mitad de los avistamientos de delfín mular (arroaz) acabaron en interacción directa con el cerco, con acercamientos a la red y daños en el arte, a pesar de que el ‘pinger’ estaba funcionando».

Pero eso no es todo, sino que se documentó la captura accidental de un delfín común mientras se empleaba el dispositivo acústico de disuasión.

Advertido esto, y también que el delfín atrapado fue liberado a tiempo, el director del BDRI proclama que los aparatos citados «no impiden que estos animales queden atrapados».

Así pues, lo que de verdad determina la mayor o menor interacción de los mamíferos marinos con la flota pesquera, «no es tanto la tecnología, sino dónde y cuándo se pesca y lo cerca que se encuentren los grupos de delfines en el momento de largar la red».

Dicho de otro modo, que «las zonas donde la flota opera sobre bancos de sardina y jurel que también atraen a los delfines en las rías de Arousa y Muros-Noia son las que concentran el mayor riesgo».

Lo que se pretende ahora es que los resultados de este proyecto puedan ser tenidos en consideración por las diferentes administraciones y el propio sector pesquero para, junto con la comunidad científica, «revisar el papel de los ‘pingers’ en la gestión de las pesquerías en Galicia y el Atlántico nororiental».

Participantes en el trabajo de investigación que lleva a cabo el BDRI. / BDRI

El objetivo, en consecuencia, es buscar la compatibilización entre la pesca de cerco y la preservación del delfín mular a partir de «una combinación de gestión espacial, medidas operativas y gobernanza colaborativa».

A pesar de la decepción que supone constatar que lo dispositivos acústicos poco pueden hacer, el proyecto llevado a cabo entre BDRI y ARVI tiene lecturas de lo más positivo, según destaca el doctor en Ecología por la Universidad de Burdeos, Bruno Díaz López.

Cita como ejemplo «la implicación del sector pesquero desde el inicio, a través de ARVI y de los patrones y tripulaciones de los cerqueros participantes».

Una colaboración que ha permitido «obtener datos detallados en condiciones reales y abre la puerta a aplicar soluciones que sean viables tanto para la conservación de los delfines como para la economía de las comunidades pesqueras de las Rías Baixas», sentencia el máximo responsable del BDRI.