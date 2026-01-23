Una decena de estudiantes de Carril sufren una indisposición en Andorra

Una decena de estudiantes del instituto de Carril han enfermado durante un viaje a Andorra, organizado por el propio centro educativo. Los chicos presentan síntomas leves, como mareos, vómitos o náuseas y ya han sido vistos por los médicos andorranos. Los padres han manifestado su preocupación, y hay cierto malestar porque el curso pasado los estudiantes de Carril ya sufrieron un percance similar en el mismo viaje a la nieve.

La expedición salió el pasado sábado, día 17, y tiene previsto su regreso mañana, después de ocho días de viaje. Estudiantes y profesores se alojaron en un hotel de tres estrellas de Escaldes-Engordany, una localidad próxima a Andorra la Vella, que es la capital del Principado de Andorra. El viaje, que tuvo un coste de 675 euros por persona, incluye pensión completa, clases de esquí y cinco jornadas de nieve en la estación de Grandvalira, una de las más grandes e importantes del país.

Pero a mediados de esta semana, algunos chicos empezaron a presentar síntomas digestivos, compatibles con una intoxicación o un episodio vírico. En principio, los problemas de salud son leves, pero han afectado a un número importante de estudiantes, interfiriendo en el normal desarrollo de sus vacaciones. A pesar de todo, subieron a la estación, para no quedar solos en el hotel, y allí fueron atendidos por personal médico. El curso pasado, fueron 21 los estudiantes indispuestos.