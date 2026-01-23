Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El certamen Jorge Domínguez recibe a 85 instrumentistas

La Escola de Música municipal acoge hoy la primera fase

Reparte 555 euros en premios, que este año son en vales

Los ganadores del año pasado.

Los ganadores del año pasado. / Tino Hermida

Tino Hermida

Meaño

Las dependencias de la Escola de Música de Meaño acogen mañana la primera fase del XV Concurso para Novos Intérpretes Jorge Domínguez, a la que se presentan 85 participantes. Una iniciativa de la escuela dirigida a su alumnos con el objetivo de contribuir a que los jóvenes intérpretes ganen tablas en público ante el jurado.

Esta fase durará toda la jornada y es la clasificatoria para dirimir los tres finalistas de cada categoría. El concurso repartirá premios por un montante total de 555 euros a repartir entre los 12 premiados, en una horquilla que se mueve entre los 75 y 30 euros a razón de tres por categoría como en la anterior edición, e inferior a los 1.000 euros que se publicitaban hace años. Serán en vales y a modo de ayudas tributables.

