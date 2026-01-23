El certamen Jorge Domínguez recibe a 85 instrumentistas

Las dependencias de la Escola de Música de Meaño acogen mañana la primera fase del XV Concurso para Novos Intérpretes Jorge Domínguez, a la que se presentan 85 participantes. Una iniciativa de la escuela dirigida a su alumnos con el objetivo de contribuir a que los jóvenes intérpretes ganen tablas en público ante el jurado.

Esta fase durará toda la jornada y es la clasificatoria para dirimir los tres finalistas de cada categoría. El concurso repartirá premios por un montante total de 555 euros a repartir entre los 12 premiados, en una horquilla que se mueve entre los 75 y 30 euros a razón de tres por categoría como en la anterior edición, e inferior a los 1.000 euros que se publicitaban hace años. Serán en vales y a modo de ayudas tributables.