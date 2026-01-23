El Auditorio de Vilagarcía acoge la gala «A música e a danza para espertar» para apoyar a Afasal

El Auditorio de Vilagarcía acogerá mañana sábado, a las 20.30 horas, con una cita que busca algo más que llenar butacas: dar visibilidad al alzhéimer y recaudar fondos para sostener el trabajo diario de Afasal. El título elegido para el regreso de la gala, «A música e a danza para espertar», marca desde el inicio el tono de un espectáculo que quiere tocar la parte emocional del público sin renunciar a ser, ante todo, ameno, familiar y entretenido.

En la presentación del evento, Pepe Álvarez, realizador de la gala, apuntó que «la música es uno de los estímulos que más tarde se borra». A partir de ahí, la gala se arma como un recorrido con referencias directas a la enfermedad, pensado para que el espectador no solo escuche o vea, sino que también comprenda y sienta. «No se trata únicamente de venir a escuchar música», subraya, sino de poner el foco en lo que significa el alzhéimer, ofrecer información y abrir un espacio de sensibilidad compartida.

El guion combinará momentos reconocibles y de alta carga simbólica que acercará el espectáculo a un público amplio. La organización insiste en que será una propuesta elegante y emotiva, pero también muy dinámica, con una duración máxima de una hora y cuarto y el propósito de que la gente salga «contenta» y con ganas de más.

Uno de los rasgos diferenciales del evento es su marcado acento local. Todos los artistas son de Vilagarcía, con un escenario en el que se juntarán alrededor de 30 participantes. Entre ellos figuran Víctor Bóveda (guitarra), Santiago Fontes (clarinete), Iria Caamaño (piano), Jorge Ortal (violín), Alberto Estévez (guitarra/bajo) y la voz de Joel Costa, además del elenco del estudio de danza Lendaria, que aportará tanto baile clásico como danza gallega. La presentación del evento correrá a cargo de los también vilagarcianos María Araújo, Diego Rubianes y Víctor Costa.

La gala es, además, un regreso tras un paréntesis de dos años sin celebrarse. Y vuelve sosteniéndose sobre una palabra repetida por todos los implicados: altruismo. Pepe Álvarez agradece también la colaboración desinteresada de todo el equipo artístico y humano. En la misma línea, Sonia Outón, concejala de Cultura, remarcó el valor de Afasal en el acompañamiento a «una enfermedad muy dura» y presenta la gala como un evento solidario con participación de artistas y presentadores de la ciudad y una recaudación destinada a proyectos «muy necesarios».

Concello y Afasal van de la mano en la organización de la gala. / FdV

Desde Afasal, la trabajadora social Alba Basallo subraya el papel clave del Concello de Vilagarcía en una colaboración que considera «vital» y recuerda la dimensión social del alzhéimer: «es raro encontrar una familia que no haya tenido cerca un caso». En su mensaje, el foco se amplía: no solo hay que cuidar a la persona enferma, también al cuidador y a la familia, porque el desgaste no se reparte de manera justa. Basallo apunta un detalle que retrata la importancia emocional del evento: los propios usuarios «se acuerdan mucho» de la gala.

La recaudación contribuirá a sostener un trabajo que va mucho más allá de lo visible. Afasal atiende a entre 20 y 30 usuarios, además de familiares y cuidadores, con talleres de estimulación cognitiva, actividad física e intervención con las familias. Y lanza un aviso: están llegando personas con poco más de 50 años, un recordatorio de que ya no se trata de una realidad lejana ni excepcional.

Las entradas costarán 5 euros y se adquirirán durante el sábado en el Auditorio. Con música, danza y emoción como vehículo, la gala busca convertir una noche cultural en un gesto colectivo.