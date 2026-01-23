Arosa carga contra Portos por falta de mantenimiento en O Xufre

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, cargó ayer contra Portos de Galicia, ente dependiente de la Xunta al que el regidor acusa de «haber abandonado por completo el puerto de O Xufre salvo para cobrar las tasas portuarias». Las quejas del alcalde isleño parten de la falta de mantenimiento que tiene la zona portuaria donde, asegura, «se pueden encontrar barandillas que llevan años sin cambiarse y están tomadas por el óxido, o directamente, han sido sustituidas por una cinta y nunca más se han reparado».

El estado del firme en el puerto también hace mucho tiempo que no se ha cambiado, acumulándose los baches, continúa Arosa, con una situación especialmente grave entre las dos lonjas, donde «el asfalto está totalmente degradado sin que se haya adoptado ningún tipo de solución pese a que son consciente de que, con el paso de vehículos pesados, esa degradación va a ir a más en el futuro».

La falta de mantenimiento se extiende a los pantalanes que «cada dos por tres se quedan sin suministro de agua porque se pican las mangueras y tardan semanas en repararlas, un servicio básico para una flota que sufre los cánons portuarios más altos pero que no puede disponer de él por la falta de mantenimiento».

Esa acusación se extiende a puntos como el vial del paseo de O Cantiño, donde «los pasos de peatones llevan años sin pintarse y están prácticamente borrados, cuando es su responsabilidad».

También el paseo de O Cantiño, pero en su zona peatonal «lleva mucho tiempo sin ser sometido a un mínimo mantenimiento, con losetas levantadas y, como cada vez que llueve y llega el invierno, se cubre de verdín, con riesgo para todos los peatones de sufrir una caída».

El regidor isleño lleva tiempo enfrentado con Portos de Galicia precisamente por la necesaria remodelación del paseo de O Cantiño. Este paseo lleva mucho tiempo sufriendo deficiencias por el efecto que en él causan las mareas, que se han llevado por delante todo el forjado interior, provocando que, cada cierto tiempo, se derrumbe parte de la estructura. El Concello entiende que Portos debe acometer una obra de remodelación en profundidad y no «los parches» que hace cada vez que se hunde el terreno. La propuesta municipal es mejorar el paseo marítimo y, al mismo tiempo, construir un parking subterráneo que dé solución a los problemas de estacionamiento que existen en el interior del casco urbano, algo que la entidad dependiente de la Xunta no se plantea al carecer este espacio de usos portuarios.