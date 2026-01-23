Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ádega proyecta la histórica película «Cuerno de cabra»

El largometraje se podrá ver hoy (20.30 horas) en el Salón García

La entidad cinéfila cumple su 50 aniversario.

La entidad cinéfila cumple su 50 aniversario. / Noe Parga

Diego Doval

Vilagarcía

El Cine Club Ádega tiene una proyección de lo más significativa dentro de los actos previstos por la celebracíón de su 50 aniversario. Por ello, hoy se podrá disfrutar en el Salón García (20.30 horas) de la película «Cuerno de cabra», dirigida por Metodi Antonov, y un título muy vinculado a los orígenes del movimiento cinéfilo en Vilagarcía.

Esta película fue proyectada en el antiguo Cine Cervantes antes de la constitución formal del Cine Clube Ádega. Fue en una sesión especial impulsada por la Asociación Cultural Arousa, creada por un grupo de jóvenes interesados en impulsar la vida cultural vilagarciana.

Ambientada en la Bulgaria del siglo XVII, durante el dominio otomano, «Cuerno de cabra» es un intenso drama histórico en el que se abordan cuestiones como la violencia, la venganza y la pérdida de la inocencia.

Con esta sesión, Cine Clube Ádega quiere recordar y reconocer a personas y colectivos que abrieron camino en una apuesta cultural que sigue vigente en la ciudad.

