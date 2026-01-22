La Xunta pone en valor a la tienda Arroupa en materia de ayuda social, sostenibilidad y medio ambiente

La agenda del conselleiro en Vilagarcía incluyó una parada en la tienda Arroupa, impulsada por Cáritas Diocesana de Santiago y centrada en la reutilización textil y la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión. El proyecto, que celebra su décimo aniversario, fue reconocido en la última edición de los Premios do Comercio Galego con el galardón de Comercio Sostible por combinar impacto social y ambiental a través de la economía circular.

Durante la visita, se destacó que Arroupa funciona como empresa de inserción, con 35 personas trabajadoras en Galicia, y que alrededor del 80% participa en itinerarios de integración sociolaboral. Durante 2025, el proyecto ha gestionado 1.972 toneladas de textil, reforzando su papel en la recogida selectiva y reutilización de ropa usada, y ha facilitado la entrega social de 23.697 prendas a personas y familias acompañadas por Cáritas. Esta actividad ha permitido evitar la emisión de cerca de 67.000 toneladas de CO₂ equivalente, además de un ahorro estimado de 9.200 millones de litros de agua, contribuyendo de forma clara a la reducción del impacto ambiental asociado al sector textil.

Pilar Farjas, de Cáritas, destacó la importancia de los concellos en el compromiso social y con el medio ambiente.