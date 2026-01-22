Vilagarcía abre el plazo para solicitar a la Banda de Música en las fiestas de 2026

La Concellería de Cultura de Vilagarcía recuerda a las comisiones de fiestas y asociaciones vecinales que ya está abierto el plazo para solicitar la presencia de la Banda de Música de la ciudad en las celebraciones patronales de las parroquias durante 2026.

El departamento que dirige Sonia Outón pone a disposición de los colectivos 24 actuaciones, ofertadas a través del convenio por el que el Concello contribuye a la financiación de la formación. La adjudicación se realizará por orden de entrada de las peticiones, por lo que Cultura recomienda hacer la solicitud cuanto antes. El plazo se abrió el 23 de diciembre y finalizará el 28 de febrero.

Además de indicar la fecha solicitada –que debe coincidir con sábado, domingo o festivo–, las entidades pueden elegir entre formato tradicional o concierto popular. La primera opción se trata de un pasacalles o procesión por un tiempo de 45 minutos, mientras que el segundo escenario contempla 60 minutos de actuación.

Las solicitudes deberán realizarse a través del formulario 15010, disponible en la sede electrónica (sede.vilagarcia.gal) y en el tablón de anuncios de la web municipal (www.vilagarcia.gal). La lista de las actuaciones aprobadas se publicarán en estos mismos medios.

Para mayor información, los interesados pueden dirigirse a la Concellería de Cultura o a la Banda a través de cultura@vilagarcia. gal y en concertbandvilagarcia@gmail.com .