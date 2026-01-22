Ribadumia convoca la tercera edición del desfile de disfraces
El evento será el 16 de fe brero desde la casa da cultura hasta la Carballeira de Barrantes
El Concello de Ribadumia ha convocado la tercera edición del concurso y desfile de disfraces y carrozas infantiles de Entroido, que se celebrará el 16 de febrero. El evento, ya consolidado como una de las citas destacadas del Carnaval local, pretende fomentar la creatividad y el espíritu festivo entre los más jóvenes.
El desfile dará comienzo a las 16.30 horas en la casa da Cultura de Ribadumia y recorrerá las calles del municipio hasta llegar a la Carballeira de Barrantes, donde se celebrará la entrega de premios. Tras la finalización del evento, tendrá lugar el espectáculo de animación infantil a cargo de Javi Solla. Los premios que ha diseñado el Concello oscilarán entre los 50 euros y los 400. En las categorías de grupos y carrozas, por lo menos el 50% de los integrantes deberán ser menores de 16 años.
