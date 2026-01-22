Ribadumia convoca la tercera edición del desfile de disfraces

El Concello de Ribadumia ha convocado la tercera edición del concurso y desfile de disfraces y carrozas infantiles de Entroido, que se celebrará el 16 de febrero. El evento, ya consolidado como una de las citas destacadas del Carnaval local, pretende fomentar la creatividad y el espíritu festivo entre los más jóvenes.

El desfile dará comienzo a las 16.30 horas en la casa da Cultura de Ribadumia y recorrerá las calles del municipio hasta llegar a la Carballeira de Barrantes, donde se celebrará la entrega de premios. Tras la finalización del evento, tendrá lugar el espectáculo de animación infantil a cargo de Javi Solla. Los premios que ha diseñado el Concello oscilarán entre los 50 euros y los 400. En las categorías de grupos y carrozas, por lo menos el 50% de los integrantes deberán ser menores de 16 años.