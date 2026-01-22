Rías Baixas: la desestacionalización como reto

La marca Rias Baixas es una de las mejor valoradas en Fitur por las novedosas propuestas que presenta cada año para atraer a los miles de turistas que vienen cada verano. Sin embargo, la marca que gestiona la Diputación de Pontevedra se ha marcado dos retos para la edición que comenzó ayer, la de incrementar el turismo de carácter internacional y la de ofrecer propuestas que sirvan para desestacionalizar el turismo. La Diputación participará en esta edición en una docena de actos en los que la provincia de Pontevedra es la gran protagonista. Todas esas iniciativas están centradas en la calidad turística, el astroturismo con el eclipse solar de agosto, la potencialidad como destino de rodajes audiovisuales, el turismo responsable, el Camiño hacia Compostela, Combarro y la Mancomunidade de O Salnés.

Aunque Luis López y los diputados provinciales que le acompañaron tuvieron una agenda muy ajetreada, l plato fuerte de la Diputación de Pontevedra en Fitur será hoy, a partir de las 11.30 horas, con el lanzamiento de «A túa meta, o teu destino», una campaña en la que los 61 municipios de la provincia se presentan como auténticos polideportivos y espacios para conectar, desconectar y reconectar. Se trata de un vídeo promocional que apuesta por la desestacionalización, por la descentralización de las vistas, por la riqueza natural del territorio, la calidad y el turismo sostenible, que será presentado en un acto guiado por la actriz Marta Larralde y el propio López en la caseta de Turismo de Galicia.

Algunos de los representantes de las dos comarcas en Fitur. | FDV

En la jornada de hoy, los representantes provinciales participarán en otros 15 actos relacionados con el turismo deportivo, los senderos azules, la red de cruceros ibéricos fluviales transfronterizos o las peregrinaciones a Compostela a través del Camiño Portugués, la Variante Espiritual o la ruta Padre Sarmiento entre otras.

Uno de los actos centrales de ayer, a la que asistieron varios representantes provinciales, fue una presentación estratégica de la Mancomunidade do Salnés dirigida al mercado chino. Para la entidad que preside el alcalde de Ribadumia, David Castro, este acto, que se celebró en el restaurante chino Zhen de Madrid, se cerró con un balance altamente positivo, ya que permitió reafirmar la unión de la comarca como eje central de una estrategia común para ganar visibilidad, competitividad y proyección en los mercados turísticos internacionales.

La delegación comarcal desplazada a Madrid abrió su agenda con una presentación del destino O Salnés dirigida de manera específica al mercado chino, considerado un perfil de turista clave y estratégico por su alto interés en destinos singulares y por su tendencia a viajar fuera de la temporada alta, contribuyendo de forma directa a la desestacionalización turística.

Un momento de la presentación celebrada por la Mancomunidade de O Salnés / FDV

El acto se celebró en un espacio para eventos y contó con la asistencia de cerca de 110 personas, entre las que se encontraban medios de comunicación nacionales e internacionales, turoperadores, empresarios del sector turístico y del comercio internacional, así como representantes del ámbito profesional. Esta elevada participación convierte la acción en una de las iniciativas de mayor proyección internacional realizadas hasta el momento por la Mancomunidade. En ella también participó el embajador de China en España, Yao Jin, así como otros altos funcionarios del país asiático.

Bajo el lema «Experiencias en O Salnés», la comarca se presentó como un destino turístico de alto nivel, destacando la diversidad y calidad de sus recursos, con especial protagonismo para la gastronomía y el enoturismo, elementos clave para atraer a un turismo de calidad durante todo el año. Tras la presentación, los asistentes participaron en una serie de catas con maridaje que permitieron experimentar de primera mano la autenticidad, excelencia y riqueza de los productos locales, generando una experiencia sensorial muy valorada y despertando un notable interés tanto turístico como comercial.

Castro reconoció tras el acto que esta primera experiencia «ha superado nuestras expectativas y demuestra que, cuando O Salnés trabaja unido, el resultado es mucho más fuerte y visible; el interés que se ha levantado, confirma que el mercado chino es un perfil de turista estratégico».

El modelo ajeno a la feria por el que apuesta Pontevedra

El Concello de Pontevedra es uno de los pocos de la provincia que no está presente en Fitur, algo que ha levantado críticas del Partido Popular local al entender que la feria es fundamental para la promoción turística. Sin embargo, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores no lo ve así. Lores explicó ayer que «Pontevedra hace años que tomó un camino propio para muchas cosas, entre ellas, la promoción y proyección internacional d ela ciudad, y los resultados han sido positivos».El regidor tira de ejemplos para mostrarlo y, sin ir más lejos, de este fin de semana, cuando la ciudad acogerá la gala de los Premios Feroz, «lo que hace que Pontevedra sea la capital del audiovisual en todo el Estado». Además, eventos como este «son clave en la desestacionalización del turismo y, junto con otros como el triatlón, son fundamentales para la promoción de la ciudad y retroalimentan la posibilidad de que lleguen otros eventos». De todas formas, Lores no cuestiona que otros municipios acudan a Fitur: «entiendo que utilicen esa feria para su promoción, pero nuestro modelo es diferente y, sin duda, más rentable para Pontevedra».

La provincia, un destino para producciones audiovisuales

Poio se exhibe como destino para desconectar y vivir experiencias

Uno de los municipios que tuvo protagonismo en la jornada inicial de Fitur fue el de Poio, al presentar la promoción «Combarro-Poio: Pobo Máxico» en la caseta de Pueblos Mágicos de España. La presentación estuvo liderada por el alcalde del municipio, Ángel Moldes, que no dudó en destacar que «Poio es más que un destino, es una emoción que se siente y se vive, un destino completo, diverso y único, para desconectar, vivir experiencias auténticas y dejarse llevar por los paisajes mágicos».

La presentación incluyó una proyección de un vídeo promocional con imágenes de Combarro y de distintos recursos turísticos del municipio. En su intervención, Moldes resaltó que «Combarro es magia», un hechizo que entre otros efectos hace que «el tiempo parezca haberse detenido», y subrayó que la villa es una de las «más emblemáticas y visitadas de Galicia y que forma parte de algo mucho mayor: un lugar único en pleno corazón de las rías Baixas».

También puso en valor todas las experiencias que cualquier visitante puede vivir sin salir del municipio los 365 días del año, destacando que «todo convive de forma armónica», enumerando las razones que hacen de Combarro un lugar único en Galicia y en España, como son las «palleiras», la arquitectura tradicional, la identidad marinera, los cruceiros, la gastronomía o el carácter «vivo» del pueblo». Este año, el espacio promocional muestra en cada una de sus caras las fortalezas turísticas del municipio. Así, presenta un recorrido visual por la naturaleza de Poio, representada por el Bosque de Colón; el patrimonio, con Combarro; o el paisaje litoral con la isla de Tambo.

Noticias relacionadas

Mar de Santiago presenta su marca

El geodestino Mar de Santiago, en el que están incluidos los municipios de Vilanova, Pontecesures, Valga y Catoira, presenta hoy, a las 13.20 horas, su nueva imagen de marca y los nuevos atractivos del destino bajo el epígrafe «Terra e Auga unidos no Camiño». Entre esos nuevos atractivos está la propuesta de Catoira que, a esta edición de Fitur, acude no solo como integrante del geodestino, sino también como miembro de la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La intención del municipio es revalorizar el parque termal de As Lombas.