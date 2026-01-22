Ravella cerró el año con el abono de 360.000 euros en ayudas

El Ayuntamiento de Vilagarcía aprobó al cierre del pasado ejercicio el abono de subvenciones a diferentes entidades por un montante superior a los 360.000 euros. Algunos de los colectivos beneficiarios fueron Protección Civil, la Cofradía de pescadores de Carril, varias asociaciones de padres de alumnos, o las entidades organizadoras del Atlantic Fest, el Revenidas o el Curtas.

En su última reunión del año, la junta municipal de gobierno autorizó el abono de las subvenciones comprometidas antes con estas asociaciones o empresas. En algunos casos, ya se había pagado la mitad del dinero acordado, y el resto se tenía que entregar en una segunda fase, después de la justificación de los gastos. En otros, se satisfará directamente todo el dinero una vez comprobado que se realizaron los gastos para los que se solicitó la subvención.

Así, por ejemplo, la agrupación de voluntarios de Protección Civil recibió 65.000 euros durante el año pasado; el pósito de pescadores de Carril, por su parte, ha disfrutado de una ayuda de 5.000 euros para la Festa da Ameixa; y diferentes asociaciones de padres de alumnos se repartirán un total de 7.800 euros, con los que el Ayuntamiento les ayuda con los gastos de sus respectivos «Plan Madruga».

La subvención más elevada de todas las que se aprobaron en la junta de gobierno es la de Cruz Roja, ya que asciende a 115.000 euros. Se trata de una aportación municipal para el programa de atención a transeúntes, y el pasado año los gastos se dispararon considerablemente con el cierre del albergue de la plaza de la Constitución, que ha obligado a realojar a los usuarios en hostales.

La asociación Aspace (de atención a personas con parálisis cerebral) recibió 3.000 euros, y el colectivo Cromosomos X, 500. En la misma reunión de la junta de gobierno, se aprobó el abono de las aportaciones (íntegras o parciales) a tres de los eventos culturales más importantes de cuantos se celebran en Vilagarcía de Arousa. Se trata de los festivales musicales Atlantic Fest y Revenidas, y del festival de cine Curtas.

Todos ellos reciben del Concello 55.000 euros para sufragar sus gastos. Se da la circunstancia de que en el caso del Revenidas, el importe inicial del convenio era de 45.000 euros, pero posteriormente se incrementó la cuantía en 10.000 euros mediante un añadido aprobado por el Ayuntamiento. En cualquier caso, estas cifras aluden tan solo a las solicitudes ratificadas en la última junta de gobierno de 2025, puesto que a lo largo del año el Concello concede muchas otras ayudas.

Apoyos al empleo

El ejecutivo de Vilagarcía hace balance también de dos de sus grandes planes de apoyo directo a la creación de empleo, como son las ayudas a la contratación por cuenta ajena, y a la creación de empresas. Ambos planes tenían una dotación de 60.000 euros, pero finalmente no se gastó todo el dinero, pues no hubo suficientes solicitudes. De hecho, quedaron sin gastar algo más de 42.000 euros entre ambos planes.

Noticias relacionadas

En concreto, al programa de ayudas a la contratación por cuenta ajena se presentaron 12 solicitudes, y solo se excluyó una de ellas, la de Parquistas de Carril, entidad enfrentada al Concello por las naves de O Ramal. Se repartieron finalmente 38.500 euros entre los 11 beneficiarios, por lo que quedó un remanente de 21.500. Finalmente, el plan de ayudas a la creación de empresas recibió 20 solicitudes, y se aprobaron 18. La ayuda máxima era de 2.500 euros por empresa, y el gasto total realizado ascendió a 39.200 euros, por lo quedó un remanente de 20.800.