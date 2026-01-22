La Praza de Abastos de Vilagarcía revalida el distintivo de «Mercado Excelente»
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visito el mercado municipal | La Xunta cifra en 118.000 euros los apoyos para potenciar este comercio local
La Praza de Abastos de Vilagarcía revalidó el distintivo autonómico de «Mercado Excelente», un reconocimiento con el que la Xunta busca impulsar la modernización de las plazas de abastos y su adaptación a los nuevos hábitos de compra, manteniendo el carácter de comercio de proximidad. El sello solo lo ostentan, además de Vilagarcía, los mercados de Tomiño, Pontedeume y Carballo.
El acto de renovación contó con la presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, y el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, junto a las ediles Tania García y Luz Abalo. Durante la visita, el conselleiro puso en valor el papel del mercado como motor de actividad económica y dinamización, destacando el esfuerzo de las vendedoras por diferenciarse y responder a la demanda actual sin perder autenticidad del producto y trato directo.
En este contexto, González recordó que la Xunta aprobó esta semana una nueva convocatoria de apoyos para reforzar las plazas de abastos gallegas. La línea, dotada con 2,3 millones de euros, busca tanto consolidar mejoras en mercados que ya tienen el sello como facilitar que otros puedan obtenerlo. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen trabajos de mantenimiento y mejora, acciones previas de diagnóstico y formación, avances en la certificación y campañas de dinamización y fidelización de clientela.
La Xunta también informó de la actualización del procedimiento para obtener y renovar el sello, con una tramitación más sencilla y criterios revisados. El objetivo marcado es que 25 mercados gallegos cuenten con esta distinción en 2030. En el caso concreto de Vilagarcía, se indicó que el mercado recibió apoyos autonómicos que rondan los 118.000 euros.
