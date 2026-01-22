O Salnés ahorrará más de un millón de euros tras el acuerdo del SAF

Los alcaldes de O Salnés respiran aliviados tras el acuerdo alcanzado por la Xunta de Galicia y la federación autonómica de municipios, Fegamp, según el cual la administración autonómica pasará de pagar 12 euros por hora del Servicio de Axuda no Fogar a 16. Un incremento que, en la práctica, permitirá a los municipios ahorrar decenas de miles de euros cada año. De hecho, la aportación de la Xunta a los Concellos arousanos se incrementará en más de un millón de euros en este 2026 con respecto al año anterior.

«Es un buen acuerdo», aseguró el alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago. «Aunque dista mucho del coste total que tiene el Servicio de Axuda no Fogar, es un buen acuerdo porque aliviará algo las arcas municipales», añade el regidor cambadés. Tanto es así que la contribución de la Xunta a Cambados aumentará este ejercicio en 150.000 euros con respecto al año que acaba de terminar.

Paz Lago, concejala de Servicios Sociales y Mayores del gobierno de Sanxenxo (PP), también aplaude el acuerdo. «Se agradece este esfuerzo e implicación de la Xunta en un servicio como este. El objetivo de Sanxenxo es dejar la lista de espera a cero y, por eso, adelantó el concurso del Servicio de Axuda no Fogar». En Sanxenxo, con las condiciones del contrato que acaba de ser adjudicado, la Xunta abonaría este año unos 840.000 euros si mantuviese su aportación de 12 euros por cada hora de servicio. Pero al subirla a 16 euros la hora, la Xunta abonará a Sanxenxo 1.120.000 euros, lo que supone un ahorro para el Concello próximo a los 280.000 euros.

En Vilagarcía, el Ayuntamiento contrató el año pasado con la empresa Serveo una prestación de 71.500 horas, lo que significa que la contribución de la Xunta superará los 1,1 millones de euros, en torno a 260.000 euros más que los que habría puesto sobre la mesa de no haberse firmado firmarse el acuerdo con la Fegamp.

No es una competencia local

El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) se ha convertido en un serio quebradero de cabeza para los alcaldes, por el elevado volumen de recursos que consume. De hecho, para algunos municipios supone la segunda partida de más gasto -solo superada por el pago de las nóminas-, y absorbe prácticamente la mitad de todo el presupuesto de los servicios sociales.

Los costes de la ayuda en el hogar se dispararon en la última década debido a que cada vez hay más usuarios -más personas mayores y con mayor grado de dependencia- y por el encarecimiento general de la vida, que obligó a los Concellos a pagar cada vez más por cada hora de servicio.

En Sanxenxo, por ejemplo, el precio de la hora estaba en 19,70 euros con el anterior contrato, y con el nuevo ha pasado a ser de 22,45 euros, lo que supone casi tres euros más por hora. Parece poco dinero, pero si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento quiere ofrecer 70.000 horas anuales de atención a sus vecinos, el resultado de la multiplicación es una cifra astronómica. Y en Cambados y Vilagarcía, el precio de la hora todavía es más elevado; en Cambados es de 23 euros, y en Vilagarcía el contrato se firmó el año pasado por 23,44 euros la hora ordinaria. Pero en festivos o fines de semana, la tasa supera los 27 euros.

Así las cosas, la situación se volvió tan angustiosa para algunos municipios que intensificaron su presión sobre la Xunta de Galicia a través de la Fegamp. La tesis de los Ayuntamientos es que la competencia sobre los servicios sociales es de la Xunta de Galicia y del Gobierno central y que, en consecuencia, son estas administraciones las que deben sufragar en su totalidad el SAF o, al menos, incrementar su financiación. Tras una larga negociación, el martes se alcanzó un acuerdo, mediante el cual la Xunta pasará de aportar 12 euros por cada hora de servicio a 16; una cantidad que volverá a incrementarse en 2027 y 2028.

Pero, aún así, no cubre la totalidad del servicio. Samuel Lago asegura que, en el caso de Cambados, la Xunta de Galicia y el Gobierno central aportaron el año pasado 450.000 euros al servicio, mientras que el Ayuntamiento y algunos usuarios aportaron otros 490.000. «Hay usuarios que pagan una parte, y para otros es gratuito, dependiendo de su renta o de su grado de dependencia».

Cambados tiene ahora el contrato vencido, y pretende sacarlo a concurso de nuevo. El precio de licitación estimado es de 1,1 millones de euros anuales. Lago estima que la aportación de la Xunta supere este ejercicio los 600.000 euros, lo que supondría un buen alivio para las arcas municipales. En cualquier caso, el alcalde cambadés confía en que, «con el paso de los años, la Xunta cubra el cien por cien del coste del servicio, porque recordemos que esta es una competencia impropia de los Concellos, algo que nos dieron en su día como un caramelo envenenado». El regidor se queja de que el servicio «se encareció enormemente en los últimos años, y el importe que pagaba la Xunta era el mismo».