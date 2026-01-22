A Illa saca a concurso público la gestión del bar en la carpa central de su Entroido

El Concello de A Illa ha sacado a concurso público la contratación del bar que se instalará en la carpa que se ubicará en la plaza de O Regueiro durante los días de Carnaval, lo que permitirá a la administración local generar recursos que sirvan para ayudar en la financiación de las actividades principales. De hecho, el Concello asumirá este año la organización del Carnaval de A Illa al no haber encontrado relevo la directiva del colectivo Festas Culturais, que era el que se encargaba de diseñar animaciones como el Día do Liborio, el pregón o la cena de comadres entre otras muchas iniciativas que realizaron en la última década.

La duración del contrato será de diez días, del 13 al 22 de febrero y el canon mínimo de explotación será de 2.500 euros y el precio de las consumiciones será libre para el adjudicatario. Al igual que en los años anteriores, la carpa de O Regueiro será el centro neurálgico de la actividad en el Entroido, aunque está todavía por definir qué actividades se van a diseñar y en qué jornadas se van a ejecutar.

El Carnaval de A Illa es uno de los más reconocidos en la comarca de O Salnés, especialmente por su día grande, el lunes. Sin embargo, cuenta con otro tipo de actividades tradicionales, como la quema del Liborio, que se celebra el miércoles de Ceniza o los desfiles de carrozas y de comparsas, sábado y domingo de Piñata respectivamente.