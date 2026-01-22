A Illa denuncia la degradación del vial de acceso a O Xufre

Construido hace ya dos décadas, el asfalto del vial de acceso directo al muelle de O Xufre, denominado como PO-299, ha ido degradándose en diferentes puntos debido a la gran cantidad de tráfico pesado que soporta, con camiones constantes hacia el muelle para cargar mejillón. Es por ello que el Concello de A Illa se ha dirigido a la Consellería de Infraestruturas para reclamarle que invierta en su reparación antes de que se acabe convirtiendo en un problema para el tráfico rodado.

El alcalde del municipio, Luis Arosa, asegura que «ya lo comunicamos en su momento y llevamos años presentando alegaciones al presupuesto reclamando que se contemple su reparación, pero siempre han sido rechazadas y la degradación de esa carretera continúa yendo a más». El regidor espera que la reparación del vial se acabe incluyendo en los planes de asfaltados que la Xunta diseña cada año porque «creemos que es muy necesario que se solventen los baches que se encuentran en todo el trazado y que pueden suponer un riesgo de accidentes».

Lo mismo ocurría en la PO-306, a la altura de la rotonda de acceso a A Illa, que se encontraba en un pésimo estado de conservación, pero «fuimos insistentes, denunciando lo que estaba ocurriendo, y acabaron por reparar el asfalto el año pasado después de mucho tiempo de espera; con el vial de O Xufre vamos a tener que hacer lo mismo, porque la degradación comienza a ser más que apreciable en varias zonas y hay que echarle mano cuanto antes».

Los puntos más degradados de ese vial se encuentran en la zona de O Cabodeiro, donde figuran varios baches profundos, y en su desembocadura entre las dos lonjas, donde el asfalto está totalmente levantado y ya ha causado daños en más de un vehículo. Arosa lamenta que la Consellería de Infraestruturas «no haya ido acometiendo la renovación del asfalto poco a poco y se haya desentendido por completo del vial; eso ha provocado que se haya ido degradando en algunas zonas de manera importante». Es más, recuerda Arosa que, en más de una ocasión, ha sido el propio Concello de A Illa el que ha recurrido al camión de bacheo de la Mancomunidade de O Salnés «para ir tapando algunos de esos baches porque, de no hacerlo, el asfalto estaría mucho peor de lo que ya está, pero algunos deben hacerse cargo de las competencias que le corresponden».

El vial de acceso a O Xufre se ha convertido en una infraestructura viaria clave para A Illa, especialmente después de la zona residencial y del cambio de sentido de algunas calles, como el caso de la avenida Castelao, ya que gran parte del tráfico rodado lo utiliza para acceder al casco urbano. A ello se suma el tránsito constante de camino es hacía el muelle para recoger mejillón, lo que acaba agravando el deterioro de esta infraestructura.