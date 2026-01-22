La exposición «A camelia, flor de galegos» recala en Valga

La exposición itinerante «A camelia, flor de galegas e galegos» llega el día 27 al auditorio de Valga como preámbulo a la XVIII Exposición Bella Otero, que se celebrará del 31 de enero al 1 de febrero.

La muestra es de la Sociedad Española de Camelia y cuenta con la colaboración del Concello. Cuenta la historia de esta flor, cuidados... Al finalizar habrá una degustación de TéAreeiro.