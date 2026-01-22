Dos investigados por robar material en una nave en Ribadumia y venderlo en una chatarrería de Vilagarcía

Agentes de la Guardia Civil investigan a dos varones de 46 y 41 años de edad, vecinos de Vilagarcía y Ribadumia, como supuestos autores de un robo con fuerza y de un delito de estafa.

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron el pasado 2 de diciembre, cuando los sospechosos supuestamente accedieron de madrugada al interior de una nave en Barrantes, en el municipio de Ribadumia (Pontevedra).

De allí sustrajeron alargaderas, enchufes, una placa de cocina, 2 calentadores de butano, 4 lámparas de mesita, apliques, una tijera de batería de poda, un cajón de herramienta con martillos, llaves inglesas y una cizalla, bisagras, manillas y pomos plateados.

Posteriormente, vendieron parte del material robado en una chatarrería de Vilagarcía de Arousa, cuyo responsable desconocía el origen ilícito de los efectos, por lo que fue víctima de una estafa.

Noticias relacionadas

Las pesquisas del equipo EBIO de la Guardia Civil permitieron localizar ese material e identificar a los sospechosos, que tienen múltiples antecedentes por hechos similares. Las diligencias fueron remitidas al tribunal de instancia de guardia de Cambados.