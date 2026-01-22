Dos investigados por robar material en una nave en Ribadumia y venderlo en una chatarrería de Vilagarcía
Los presuntos autores poseen múltiples antecedentes por hechos similares
E. P.
Agentes de la Guardia Civil investigan a dos varones de 46 y 41 años de edad, vecinos de Vilagarcía y Ribadumia, como supuestos autores de un robo con fuerza y de un delito de estafa.
Según ha informado la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron el pasado 2 de diciembre, cuando los sospechosos supuestamente accedieron de madrugada al interior de una nave en Barrantes, en el municipio de Ribadumia (Pontevedra).
De allí sustrajeron alargaderas, enchufes, una placa de cocina, 2 calentadores de butano, 4 lámparas de mesita, apliques, una tijera de batería de poda, un cajón de herramienta con martillos, llaves inglesas y una cizalla, bisagras, manillas y pomos plateados.
Posteriormente, vendieron parte del material robado en una chatarrería de Vilagarcía de Arousa, cuyo responsable desconocía el origen ilícito de los efectos, por lo que fue víctima de una estafa.
Las pesquisas del equipo EBIO de la Guardia Civil permitieron localizar ese material e identificar a los sospechosos, que tienen múltiples antecedentes por hechos similares. Las diligencias fueron remitidas al tribunal de instancia de guardia de Cambados.
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- Solo una empresa opta a hacerse con las obras del centro de talasoterapia
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar
- Así se distribuye la flota pesquera gallega en 2026
- «Con la tasa turística podremos recaudar 500.000 euros para ganar en calidad»
- Dos empresas optan a reformar el entorno de las casas modernistas