Detenidos por robo y estafa en Arousa

Se trata de vecinos de Vilagarcía y Ribadumia con «multitud de antecedentes» por hechos similares

Una parte del material robado en Ribadumia y recuperado en la chatarrería de Vilagarcía / FdV

Lucía Romero

Ribadumia

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Vilagarcía y Ribadumia como presuntos autores de un robo ocurrido en una nave de Barrantes en diciembre de 2025. También se les investiga por un delito de estafa al propietario de la chatarrería al que vendieron el botín.

El Instituto Armado informa que estas personas tienen 46 y 41 años y cuentan con «multitud de antecedentes similares». También que el robo se produjo el 2 de diciembre y que el afectado interpuso una denuncia en el cuartel de Cambados.

Según la misma, unos desconocidos forzaron una ventana de la nave de Ribadumia y sustrajeron material y herramientas: alargaderas, enchufes, una placa de cocina, dos calentadores de butano, cuatro lámparas de mesita, apliques, una tijera de batería de poda, un cajón de herramienta con martillos, llaves inglesas y una cizalla, bisagras, manillas y pomos plateados.

Tras diversas gestiones realizadas por parte del Equipo básico de Inspección Ocular (EBIO), los objetos robados se encontraron en una chatarrería de Vilagarcía de Arousa.

Según las mismas fuentes, se informó a la persona responsable de este negocio de los derechos que le asistían como perjudicada por el delito de estafa, al haber comprado material sustraído desconociendo su procedencia ilegal.

El material recuperado se devolvió a su legítimo propietario y se identificó y localizó a estos vecinos de Vilagarcía y Ribadumia como los vendedores, procediendo a su denuncia como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y estafa.

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de guardia de Cambados.

