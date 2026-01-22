El Concello isleño trata de recuperarse del rayo que les dejó sin luz

El Concello de A Illa todavía sigue realizando inventario de los daños que provocó en dependencias municipales un rayo que impactó contra el suelo en la madrugada del 16 de enero. El alcalde del municipio, Luis Arosa reconoce que «estamos gestionando todo con los seguros para que se haga cargo de los inconvenientes que hemos sufrido». No en vano, el regidor describe que el rayo «nos quemó plomos, una placa solar del Auditorio municipal, así como una gran cantidad de lámparas y cuadros eléctricos que hemos tenido que sustituir». Insiste en que «los daños han sido sumamente cuantiosos y nos va a llevar un tiempo analizarlos».

Eso sí, una de las cuestiones que quiere dejar clara es que los servicios se han ido recuperando poco a poco. «El alumbrado afectado se ha ido recuperando, a excepción de algunas bombillas que se cambiarán en breve». Los datos que tiene el Concello es que aquella madrugada cayeron varios rayos en el entorno de A Illa, especialmente en el mar. Sin embargo, uno de esos rayos acabó impactando en la zona en la que se encuentran las antenas de telefonía, el punto más alto del municipio. Eso provocó importantes cortes de luz y daños en el sistema eléctrico de carácter público, pero también en varias viviendas de la zona. Los daños se extendieron al servicio de telefonía, que dejó de funcionar en las zonas más próximas al entorno de Con do Forno. El impacto del rayo contra el suelo se escuchó en gran parte de la comarca de O Salnés esa madrugada.