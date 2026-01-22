Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comisión de fiestas de Simes, camino de cesar como asociación

T.H.

Meaño

La directiva de la asociación Comisión de Festas de Simes, dirigida en el último año por Agustín Agís, quien relevó a Jorge Besada –hoy edil de Obras en el concello de Meaño–, hace un llamamiento a la parroquia para que pueda formar una nueva directiva con la que organizar las actividades.

Llamamiento ya hecho público a principios de mes que ahora reitera porque no se ha presentado. Y lo hace a modo de ultimatum: «En caso de no constituirse nueva comisión, la directiva saliente procederá a dar de baja la asociación en el registro de la Xunta de Galicia el próximo día 29». Con tal motivo, la directiva saliente está a disposición de los vecinos en el bajo de la Casa da Cultura de Simes, de 11.30 a 13.00, para facilitar acceso al desglose de gastos de 2025 y al estado actual de las cuentas.

