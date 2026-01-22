La comisión de fiestas de Simes, camino de cesar como asociación

La directiva de la asociación Comisión de Festas de Simes, dirigida en el último año por Agustín Agís, quien relevó a Jorge Besada –hoy edil de Obras en el concello de Meaño–, hace un llamamiento a la parroquia para que pueda formar una nueva directiva con la que organizar las actividades.

Llamamiento ya hecho público a principios de mes que ahora reitera porque no se ha presentado. Y lo hace a modo de ultimatum: «En caso de no constituirse nueva comisión, la directiva saliente procederá a dar de baja la asociación en el registro de la Xunta de Galicia el próximo día 29». Con tal motivo, la directiva saliente está a disposición de los vecinos en el bajo de la Casa da Cultura de Simes, de 11.30 a 13.00, para facilitar acceso al desglose de gastos de 2025 y al estado actual de las cuentas.