Catoira crea una obra sobre la visita de Castelao y recupera la memoria local

El colectivo As Brigadas Teatrais estrenará este domingo una obra muy especial para Catoira, inspirada en el mitin ofrecido por Castelao en 1932 y que fue presentado por el catoirense Alejandro Pérez, un dirigente local que sembró la semilla del galeguismo en la localidad. De hecho, «realmente es la excusa para hablar» de lo sucedido ese año y después del estallido de la Guerra Civil y la posterior represión en la zona.

Así lo explica Tero Rodríguez, la directora de la pieza, que se llama «Se pasas pola Baiuca» y que está impulsada por el Concello. La representación tendrá lugar a las 17.00 horas alrededor del cruceiro de Baiuca, en las inmediaciones de donde vivía Pérez y a donde lo fueron a buscar los falangistas.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que la obra refleja la historia de aquel mitin ofrecido por el rianxeiro cuando era diputado en las Cortes, como parte de la campaña a favor de la autonomía de Galicia y que también contó con Fernández del Riego y Plácido Castro .

Un discurso ofrecido en un «momento clave para la defensa de los intereses de nuestro país», señala, recordando algunos de sus alegatos como la «injusticia tributaria en la que se encontraba Galicia en relación con otros lugares de España». También remarca que los medios de la época reflejaron el éxito que tuvo entre los catoirenses.

Para realizar el montaje teatral de la historia han recurrido a indagaciones y recortes de prensa, recuperando una «historia local desconocida» y lo que «es más importante, el descubrimiento de víctimas de la represión franquista entre la ciudadanía local. El discurso de Castelao, del Riego y Castro, realmente es la excusa para hablar de todo esto», apunta la directora.

Es más, indica que apareció mucha información que les ha permitido crear un relato «no definitivo, sino un punto de partida» sobre lo sucedido en esos tiempos en la zona.

Así, el foco está en ese catoirense que fue responsable del Hotel Balneario, directivo del Sindicato Agrícola y presidente del Centro Nacionalista Galego de Catoira.

En caso de lluvia, se aplazará al sábado 31 y si el mal tiempo persiste se trasladaría al auditorio municipal.