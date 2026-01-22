El bar-cafetería del parque Miguel Hernández volverá a salir a concesión
El Ayuntamiento renuncia a 43 metros cuadrados de terreno a petición del Puerto para que se pueda habilitar una terraza de hostelería
El edificio lleva varios años cerrado
El parque Miguel Hernández es uno de los grandes pulmones de Vilagarcía de Arousa, y una de sus principales zonas de esparcimiento y descanso. Junto a los dos parques infantiles existe un edificio de 100 metros cuadrados que albergó, en distintos momentos, actividades de hostelería, pero que ahora lleva años cerrado. Sin embargo, el Puerto podría estar sopesando sacar de nuevo a concesión la explotación de la cafetería.
La Autoridad Portuaria remitió a mediados de noviembre pasado un escrito al Ayuntamiento de Vilagarcía, en el que le reclamaba la modificación de la concesión otorgada en su día a la administración local por el uso de los terrenos donde se encuentra el parque Miguel Hernández. En concreto, el Puerto pedía al Concello que renunciase a una superficie de 44 metros cuadrados, situada entre el antiguo bar y la pérgola. La solicitud acaba de ser aprobada en junta de gobierno.
La concesión otorgada en su día por el Puerto al Concello tiene una superficie de 26.400 metros cuadrados, y lo que planteó ahora la Autoridad Portuaria es que la administración local renuncie a los 43,72 metros cuadrados situados entre el edificio y la pérgola, «para concesionarlos como espacio complementario para su uso como terraza anexa a la edificación, mediante convocatoria por la Autoridad Portuaria de Vilagarcía», se transcribe en la junta de gobierno.
El ejecutivo local aprobó la modificación de la concesión, de modo que ahora esta pasa a tener una superficie de 26.337 metros cuadrados. A cambio, se comunica al Puerto que deberá hacerse cargo del mantenimiento y limpieza de ese espacio que ha solicitado y que, llegado el momento, la actividad deberá cumplir la ordenanza municipal que regula la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, y en la que se especifican aspectos como el horario de atención al público o el número máximo de mesas.
Con este nuevo espacio, la concesión del edificio para actividad hostelera podría resultar mucho más atractiva para los emprendedores, al tener la posibilidad de desplegar una terraza justo al lado de los dos parques infantiles y en la zona central del área. El local ya funcionó como cafetería, e incluso como restaurante en un par de ocasiones, pero su actividad siempre fue efímera.
Cabe recordar que el Ayuntamiento está realizando una gran obra de reforma en O Ramal, para crear una zona verde de transición entre el parque Miguel Hernández y el paseo marítimo y la zona de playas, en la que también se incluye un negocio hostelero. De este modo, podría crearse una gran zona de esparcimiento y ocio.
El Puerto busca un jefe de división de Sostenibilidad
La Autoridad Portuaria de Vilagarcía mantiene abierto el periodo de presentación de instancias para participar en un proceso selectivo de personal. En concreto, el Puerto pretende habilitar una plaza de jefe de división de Sostenibilidad y Transición Ecológica. La persona seleccionada tendrá un contrato fijo, y el proceso selectivo se hará por concurso de méritos y oposición.La resolución del Puerto se publicó recientemente en el Diario Oficial de Galicia, donde se especifica que la plaza es de personal laboral fijo fuera de convenio colectivo. Las bases de la convocatoria están en la propia Autoridad Portuaria y en la página web de la institución.El puesto está especialmente pensado para titulados en profesiones técnicas o científicas, como ingenierías, Biología, Física o Química, y puntuarán a favor del aspirante sus conocimientos contrastados en áreas de energías renovables o gestión medioambiental. El sueldo es de 39.600 euros anuales, más variables.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- Así se distribuye la flota pesquera gallega en 2026
- Amarres indefinidos y ceses de actividad en la ría de Arousa por «miedo» a las sanciones europeas
- La Policía Local de Vilagarcía alerta de un intento de estafa en su nombre
- Dos empresas optan a reformar el entorno de las casas modernistas