El bar-cafetería del parque Miguel Hernández volverá a salir a concesión

El parque Miguel Hernández es uno de los grandes pulmones de Vilagarcía de Arousa, y una de sus principales zonas de esparcimiento y descanso. Junto a los dos parques infantiles existe un edificio de 100 metros cuadrados que albergó, en distintos momentos, actividades de hostelería, pero que ahora lleva años cerrado. Sin embargo, el Puerto podría estar sopesando sacar de nuevo a concesión la explotación de la cafetería.

La Autoridad Portuaria remitió a mediados de noviembre pasado un escrito al Ayuntamiento de Vilagarcía, en el que le reclamaba la modificación de la concesión otorgada en su día a la administración local por el uso de los terrenos donde se encuentra el parque Miguel Hernández. En concreto, el Puerto pedía al Concello que renunciase a una superficie de 44 metros cuadrados, situada entre el antiguo bar y la pérgola. La solicitud acaba de ser aprobada en junta de gobierno.

La concesión otorgada en su día por el Puerto al Concello tiene una superficie de 26.400 metros cuadrados, y lo que planteó ahora la Autoridad Portuaria es que la administración local renuncie a los 43,72 metros cuadrados situados entre el edificio y la pérgola, «para concesionarlos como espacio complementario para su uso como terraza anexa a la edificación, mediante convocatoria por la Autoridad Portuaria de Vilagarcía», se transcribe en la junta de gobierno.

El ejecutivo local aprobó la modificación de la concesión, de modo que ahora esta pasa a tener una superficie de 26.337 metros cuadrados. A cambio, se comunica al Puerto que deberá hacerse cargo del mantenimiento y limpieza de ese espacio que ha solicitado y que, llegado el momento, la actividad deberá cumplir la ordenanza municipal que regula la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, y en la que se especifican aspectos como el horario de atención al público o el número máximo de mesas.

Con este nuevo espacio, la concesión del edificio para actividad hostelera podría resultar mucho más atractiva para los emprendedores, al tener la posibilidad de desplegar una terraza justo al lado de los dos parques infantiles y en la zona central del área. El local ya funcionó como cafetería, e incluso como restaurante en un par de ocasiones, pero su actividad siempre fue efímera.

Cabe recordar que el Ayuntamiento está realizando una gran obra de reforma en O Ramal, para crear una zona verde de transición entre el parque Miguel Hernández y el paseo marítimo y la zona de playas, en la que también se incluye un negocio hostelero. De este modo, podría crearse una gran zona de esparcimiento y ocio.