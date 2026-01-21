Vilagarcía triplica en un año el volumen de restos que se envían a compostar

«La gestión municipal de residuos en Vilagarcía sigue una evolución positiva y avanza hacia el cumplimiento del modelo europeo, según se deduce de la memoria anual del servicio de recogida que efectúa la empresa Urbaser», apuntó ayer el Ayuntamiento de Vilagarcía.

La administración local sostiene que en 2025 se triplicó el volumen de residuos recogidos en el contenedor marrón (el destinado a materia orgánica, y que se utiliza mediante una llave o tarjeta) con respecto al año anterior, mientras que los desechos depositados en los contenedores grises se han situado por debajo de los niveles de 1999, «lo que supone un mayor y mejor reciclaje», defiende Ravella.

El Concello señala asimismo que, según la memoria de 2025 elaborada por Urbaser, la separación de envases ligeros se incrementó un 13 por ciento con respecto a 2024, mientras que las cifras de papel y cartón recogidos en sus colectores aumentó un 16 por ciento con respecto al año anterior.

El Concello está especialmente satisfecho con los buenos resultados de recogida en el contenedor marrón. Así, en 2025 se retiraron casi 298 toneladas de restos de comida y similares, frente a las 110 del curso anterior. «Este dato tiene una doble lectura positiva. Por un lado, porque va en el camino que marca la legislación europea. Y, por otro, porque al separar el biorresiduo de la bolsa de la basura se reduce el volumen del ‘resto’ que se envía a la incineradora de Sogama, lo que supone un beneficio medioambiental y también económico», pues compostar los residuos en la planta de Baión cuesta casi la mitad que quemarlos en la de Cerceda. De los colectores grises, salieron 12.980 toneladas.