Todo un siglo del colegio San Francisco

El presente 2026 es un año de celebraciones en el colegio San Francisco de Vilagarcía. El motivo está más que justificado: todo un siglo de historia. Cien años en los que miles de niñas y niños pasaron por sus aulas, primero como centro exclusivamente femenino y, con el paso del tiempo, como colegio mixto, siempre bajo el ideario de la orden franciscana y una educación basada en valores, cercanía y comunidad.

La celebración del centenario tendrá uno de sus momentos más destacados el próximo 7 de febrero, con una comida conmemorativa en el Gato Negro de Carril a la que acudirá representación de centenares de generaciones. Los grupos de redes sociales están teniendo una actividad en ebullición para reencontrarse en torno a una mesa de recuerdos, vivencias y mucho sentimiento de pertenencia.

El encuentro contará con un menú especial con entrantes variados —croquetas, empanada, chipirones, tortilla, pulpo y langostinos cocidos—, además de rodaballo con guarnición y carrilleras estofadas, postre y bebidas, por un precio de 30 euros. Las personas interesadas aún pueden anotarse en el colegio o en el propio Gato Negro.

Toda una celebración que se ha convertido en un movimiento social en Vilagarcía. Una de esas citas que une edades y diferentes tiempos en torno a un hilo conductor, el del sello franciscano en la vida de tantas personas. Entre quienes vivieron los primeros años del colegio se encuentra Guillermina Garrido, que entró con cuatro años y hoy, con 81, sigue conservando una memoria nítida de aquella etapa.

Nombres como la madre Pura, la madre Beatriz o la madre Asunción forman parte de una época marcada por la convivencia, las amistades profundas y un ambiente casi familiar. «Lo pasábamos muy bien, éramos una piña y esas amistades fueron para toda la vida», explica.

Las anécdotas se suceden en la memoria de Guillermina. Como las carreras desde Carril para llegar a tiempo a clase o la ilusión de los días de lluvia. Esos días en los que la ropa de las compañeras internas aliviaba su mojadura en un colegio al que asistieron las diez hermanas Garrido. Eran tiempos en los que el colegio tenía internado y había que comer y desayunar a toda prisa en casa para poder coger el autobús para ir al colegio.

Los eventos en el colegio también se guardan en la memoria de Guillermina. «Me acuerdo cuando mi amiga Mari Ángeles Silva y yo ganamos el baile de la patata», pero también de cuando la madre Asunción la ponía a vigilar a sus compañeros en horas de estudio «para que no lo revolucionase porque yo era muy traste». Todo un cúmulo de vivencias que desprende un sentimiento de identidad forjado con la fortaleza de los sentimientos.

Ese espíritu sigue presente en generaciones más recientes. Javier Acuña, de 26 años, estudió en el colegio desde los tres años hasta 4º de ESO. «Es un colegio muy cercano. Exigente, pero que da mucha confianza. Tengo recuerdos maravillosos, los mejores de mi vida», asegura. Recuerda con especial cariño a profesoras como Fátima, Berta Isorna o María José, así como las excursiones, las canciones y los bailes escolares. «Sin duda llevaría allí a mis hijos», añade.

Alba Carballido, de 32 años, es otro ejemplo de continuidad. Estudió 13 años en el San Francisco y ahora su hijo Jordi lleva casi una década en el centro. «Es un colegio muy familiar. Al haber una sola clase por curso, se crean relaciones muy fuertes», destaca.

Profesores como Juan Pérez, Berta, Teresa, Raquel o Carlos Bona forman parte de un recuerdo común que aún hoy mantiene unido a su grupo de clase. Alba tiene un recuerdo muy especial para el recordado Juan Pérez: «Un gran profesor y una gran persona».

La más joven de las voces es la de Lara Domínguez, que dejó el colegio hace tres años y actualmente cursa Magisterio. «Nos conocíamos todos, incluso entre los pequeños. Era como una gran familia», cuenta.

Recuerda con afecto las tutorías, las videollamadas durante la ESO, las clases de literatura y la convivencia con el mismo grupo de compañeros durante años. «Es una etapa que me marcó y que ahora influye en lo que quiero ser», reconoce.

Cien años después de su fundación, el colegio San Francisco sigue siendo mucho más que un centro educativo. Es un lugar de encuentro, de valores compartidos y de recuerdos que pasan de padres a hijos. El próximo 7 de febrero, generaciones enteras volverán a cruzar miradas y abrazos, demostrando que la historia del colegio sigue escribiéndose, cien años después, en plural.

Sesenta años después, la madre Rosalina sigue siendo el paradigma de la orden en Vilagarcía

Hablar del San Francisco es, inevitablemente, hablar de la madre Rosalina, una de las figuras más queridas y reconocibles del centro. Llegó a Vilagarcía en 1965 desde Palencia y este año cumple 60 años de presencia ininterrumpida en la ciudad. Cerca de cumplir los 93 años de edad no duda en reconocer que «el colegio es muy importante para mí. Son tantas generaciones a las que di clase… alumnas y después sus hijas. Las recuerdo a todas», afirma.

Cuando comenzó su labor en aquella Vilagarcía de los años 60, el colegio era solo para niñas y estaba atendido casi en su totalidad por religiosas. Hoy, el centro cuenta con más de 20 docentes y una comunidad de nueve religiosas. Un proceso evolutivo que no es ajeno al paso del tiempo y a su compromiso con lo contemporáneo sin necesidad de perder la esencia. La madre Rosalina impartió prácticamente todas las asignaturas, aunque confiesa que la música fue siempre su gran pasión. Dejó de dar clase a los 72 años, «el 22 de abril» recuerda con emoción, pero continuó ejerciendo diferentes labores sin desvincularse nunca del día a día.

Toda una voz autorizada a la hora de comunicar aquello que diferencia al colegio vilagarciano, ahora centenario: «Transmitimos valores y un carisma franciscano que sigue muy vivo», subraya la religiosa. Ella misma reconoce que, pese al cansancio propio de la edad, «hará todo lo posible» por competir mesa y recuerdos el próximo 7 de febrero.