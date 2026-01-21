Recuperan la barandilla de Vista Alegre caída al río O Con
Los gamberros suelen arrojar cosas al cauce fluvial
M. Méndez
Vilagarcía
Los operarios del Concello de Vilagarcía se encargan desde ayer de restaurar y asegurar la barandilla del puente de Vista Alegre situado sobre el río O Con.
Un trozo de este elemento de hierro apareció tirado en el río, se cree que a causa de un acto vandálico. Los trabajadores aseguran tanto el tramo afectado como otros que estaban ya debilitados.
Los gamberros suelen arrojar todo tipo de desperdicios al cauce fluvia, sobre todo vallas y conos de obra, pero también se han visto sillas, cajas y otros muchos objetos.
