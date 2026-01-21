El pleno de Catoira aprueba la recuperación del Camiño Real

El ya conocido proyecto de recuperación del Camiño Real de Catoira ha recibido el visto bueno de la Corporación con el apoyo del gobierno del BNG, la abstención del PSOE y el rechazo del PP.

El Concello impulsa así una inversión de 929.000 euros –conseguidos en la Diputación y Mar de Santiago– con la intención de iniciar las obras en apenas tres meses. Se actuará en la rehabilitación de espacios y se construirá una senda peatonal de 1.800 metros desde o centro urbano hasta la laguna de Pedras Miúdas y el Miradoiro de Abalo, ya en las inmediaciones del parque empresarial.

Se trata, explica el alcalde, de «una ruta pintoresca que ofrece una experiencia única, pues combina impresionantes paisajes marinos con la rica historia y cultura de la zona».

Forma parte del catálogo de «Caminos naturales del sector noroeste», dentro de la «Guía de caminos naturales de España».

El gobierno nacionalista quiere convertir ese itinerario y el espacio en el que se encuentra en un área de ocio en torno a «una plataforma única con dos partes diferenciadas: el Paseo da Ría, que permitirá el tráfico hacia las viviendas y tendrá zonas de convivencia, y la nueva senda peatonal, con un acabado más natural, nuevo equipamiento e iluminación con la que mantener la identidad tradicional del Camiño Real».