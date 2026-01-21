Las ópticas arousanas ya venden gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

La creencia popular de que se puede observar sin riesgo un eclipse solar con unas gafas de sol un poco buenas, un cristal de soldador o una radiografía no solo es falsa, sino que puede acarrear serios peligros para la salud. Así lo advierten los profesionales cada vez que se aproxima uno de estos eventos astronómicos. El próximo 12 de agosto, Galicia será la puerta de entrada de un eclipse solar total, y algunas ópticas de Vilagarcía ya han empezado a vender gafas y lentes especiales para disfrutar con seguridad del fenómeno.

Juan Ramos, gerente de Opticalia, es aficionado a la astronomía, y quizás por eso se ha dado prisa en disponer en su tienda de la Rúa do Río de una partida de gafas aptas para ver el eclipse. Se diferencian de las convencionales en que tienen unos cristales tan oscuros que no solo filtran toda la luz infrarroja y violeta, sino también prácticamente toda la luz visible. «Es importante que las gafas que utilicemos ese día estén homologadas y hayan pasado los controles de calidad», advierte el óptico.

Ramos avisa de que utilizar unos anteojos de sol convencionales, por muy oscuros que estos sean, puede suponer el pago de un peaje muy caro, en forma de quemaduras oculares permanentes e irreversibles. «Las gafas normales no tienen los mismos filtros que las específicas para observar el eclipse». El resultado es que las lentes de calle dejarían pasar una cantidad de radiación ultravioleta e infrarroja y un nivel de luz visible que podrían hacer muchísimo daño a los ojos.

Es más, Ramos avisa de que ni siquiera las gafas solares especiales permiten una observación demasiado prolongada del sol. «Cada 15 o 20 segundos es necesario descansar la vista medio minuto», advierte el profesional. Y el precio no puede ser una excusa para tentar a la suerte o para comprar gafas baratas sin homologar, ya que el coste medio de las solares autorizadas en Europa ronda los 3 euros. Además, en comercios como Opticalia también disponen de lentes especiales para prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas con las que inmortalizar el momento.

Y del mismo modo que las gafas convencionales no son seguras, tampoco lo son los cascos de soldador o las radiografías. Alberto Hernández, de Doce Ópticos (calle Arzobispo Lago, Vilagarcía), alerta de que confiar en este tipo de cristales, «es muy peligroso», pues no ofrecen protección alguna contra la radiación.

En su caso, todavía no tiene este tipo de artículos en su óptica, pero confía en disponer de ellos un poco más adelante. Por eclipses anteriores, Hernández señala que la mayoría de los consumidores esperan a los últimos días para comprar las gafas solares. «Por ahora la gente no nos está preguntando por ese tipo de material. La mayoría esperan a los últimos días, y hay quien las compra en la víspera del eclipse, o incluso en el mismo día», explica Hernández.

El eclipse del próximo 12 de agosto (miércoles) será al atardecer, y es especial porque será el primero solar total visible desde la península Ibérica en un siglo.