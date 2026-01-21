Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Salnés también forma en enoturismo

Lucía Romero

El Programa Integrado de Emprego de O Salnés forma a ocho profesionales en enoturismo. Es el primero de estos cursos y responde la gran demanda y la escasez de especialistas. El presidente comarcal David Castro y otras autoridades lo presentaron en Condes de Albarei.

