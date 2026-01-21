O Grove abre la programación teatral de con «As Desterradas»

El Concello de O Grove dará el pistoletazo de salida a la programación del primer semestre de 2026 de la Rede Galega de Teatros e Auditorios el día 31 a las 20.30 horas, con la representación de la obra «As Desterradas», a cargo de la compañía Producións Excéntricas.

Será en el Auditorio Municipal donde se represente esta pieza escrita por Carme Varela, galardonada con el 25º Premio Álvaro Cunqueiro de textos teatrales y estrenada en marzo de 2025.

La concejala de Cultura, Pilar Galiñanes, aclara que desde entonces, la obra está cosechando un notable éxito de público en todas sus funciones.

Historia silenciada

Bajo la dirección de Quico Cadaval, el montaje cuenta con un reparto de primer nivel integrado por Belén Constenla, Melania Cruz, Rocío González, Rebeca Montero, Patricia Vázquez y Víctor Mosqueira.

«As Desterradas» se adentra en una historia silenciada durante siglos, vinculada al monasterio de San Salvador de Albeos, un enclave devorado por la ruina y el olvido. A partir de este escenario, la autora reconstruye un relato marcado por la humillación, la ocultación y el destierro, sacando a la luz un crimen sepultado por el paso del tiempo y por la versión de los vencedores. El resultado es un texto intenso y sugerente que combina rigor histórico y tensión dramática.

El cartel de la obra. / FdV

Ambientada en el siglo XVI, la obra narra cómo una pequeña comunidad de monjas asentada a orillas del Miño se ve amenazada por la codicia de la jerarquía eclesiástica.

Para doblegar la resistencia de estas mujeres, los poderes religiosos recurren a la difamación, la amenaza y la violencia, utilizando desde los tribunales de la Inquisición hasta las mesnadas señoriales.

Carme Varela convierte este episodio en un auténtico «thriller» conventual, en el que la aparente rutina de rezos y labores cotidianas se ve quebrada por la sombra constante de la represión exterior.

La heroicidad y firmeza de aquellas mujeres cobran vida sobre el escenario gracias a un reparto coral que da fuerza y profundidad a una historia de resistencia femenina y poder comunitario.

Las entradas podrán adquirirse en la Biblioteca Municipal el día 30, en horario de 11.00 a 13.30 horas, o el mismo día de la función, en el propio Auditorio, de 19.30 a 20.30 horas.

Esgrime Pilar Galiñanes que con esta propuesta, O Grove reafirma su apuesta por una programación cultural de calidad y por acercar al público obras de referencia del teatro gallego contemporáneo.