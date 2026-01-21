Músico y poeta: el profesor Tomás Porteiro presenta doble trabajo

Para Tomás Porteiro Abuín, este comienzo de año está siendo de lo más ajetreado. Hace unos días presentó su primer libro de poemas, «Y a veces rendirse», y este mismo viernes, día 23, publicará en las principales plataformas un nuevo disco, «Seres queridos».

Tomás Porteiro nació en Santiago de Compostela hace 36 años, y trabaja como profesor de Secundaria en el instituto de Carril. Con alma de músico, es compositor, vocalista y guitarrista; tocó en Sinestesia, participa en Néboa y Momboi, y desde hace un tiempo se ha embarcado en un proyecto musical propio.

El viernes pasado, Tomás Porteiro presentó en el bar El Flexi de Vilagarcía de Arousa su primer poemario, «Y a veces rendirse», publicado por el sello valenciano Talón de Aquiles. Porteiro se presentó a una convocatoria de la editorial, y su texto fue seleccionado para una primera edición a la que, ahora, seguirá otra más grande, con distribución por toda España.

Público asistente a la presentación. / Noe Parga

En «Y a veces rendirse», el autor compostelano se sumerge en su memoria personal, de donde brotan paisajes urbanos e íntimos destilados con paciencia durante tres años de «destierro» profesional en el norte de la provincia de Lugo.

Porteiro ya presentó el libro en Santiago y en el Náutico de San Vicente de O Grove, y el viernes recaló en Vilagarcía con un acto a medio camino de la literatura y la música, puesto que el poeta también tocó algunos temas de «Seres queridos», que es como se titula el que será su segundo disco en solitario.

En un creador como él, que transita entre la música y la literatura, son inevitables algunas preguntas, como las diferencias entre ambos lenguajes o con cuál se siente más a gusto. «Para mí, las expresiones artísticas surgen del mismo sitio, de las mismas pulsiones, aunque yo me considero más músico. Yo me puedo definir a mí mismo como compositor de canciones sin ningún tipo de pudor, mientras que a la hora de escribir poesía aún me siento un poco impostor».

Poesía o música, el público tiene ahora dos posibilidades para descubrir, o ahondar, en el universo creativo de Tomás Porteiro. De «Seres queridos» ya se pueden escuchar cuatro temas, pero el disco completo se publicará este viernes. El disco lo ha producido Fran Botana, y cuenta con las colaboraciones de Carlos Freire (batería), Carlos Gil (contrabajo) y José Zas (clarinete). En el álbum, con canciones en gallego y castellano, la música de raíz americana dialoga con los sonidos latinos y el pop.

Tomás Porteiro tocará el 27 de febrero en Gijón, y el 12 de abril lo hará en la sala Krazzy Kray de Cambados.