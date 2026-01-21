Meis mira al cielo para celebrar el Carnaval más madrugador
El desfile se celebrará el día 14 y saldrá del pabellón municipal para finalizar en la plaza de España
Meis volverá a protagonizar el Carnaval mas madrugador de la comarca, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas que se registren el sábado 14 de febrero. Esa jornada, el Concello de Meis tiene previsto celebrar el tradicional desfile de Carnaval, que estará dotado con unos 2.000 euros en premios, que partirá desde el pabellón municipal para pasar por la avenida de Cambados, Rampa da Feira y finalizar en la plaza de España.
Allí, está previsto celebrar una fiesta con música y baile mientras se aguarda a la decisión del jurado, que valorará no solo el disfraz, sino también otras cuestiones adyacentes.
La inscripción podrá hacerse de forma presencial o a través de la sede electrónica. Los que opten por la primera tendrán de plazo entre el 9 y el 13 de febrero y media hora antes de la salida. Cada participante llevará un dorsal que le indicará el orden que ocupará en el desfile.
Marta Giráldez, alcaldesa de Meis, apuntaba ayer que, en caso de que las condiciones meteorológicas no acompañen, el desfile se suspendería, ya que «nuestra intención es que pueda celebrarse al aire libre y disfrutar de la fiesta en la plaza de España». Giráldez destaca que uno de los atractivos del desfile de Meis es que «permite inaugurar el Carnaval en todo su esplendor en la comarca de O Salnés.
