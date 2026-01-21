Meaño crece para abrirse al mar
El Concello acumula ya 13.000 metros cuadrados de superficie
M. Méndez
El Concello de Meaño ha dado un paso definitivo en su plan de acercar el centro urbano de Dena al mar a través de una gran superficie recreativa en el entorno del río A Chanca, atendiendo así a «una estrategia de renaturalización urbana y mejora de la calidad de vida de los vecinos».
El gobierno de Carlos Viéitez, que hace tres años había comprado 5.000 metros cuadrados de superficie, anuncia ahora la compra de 8.000 más en lo que define como «un espacio estratégico que conecta Dena con la zona costera».
Garantiza el ejecutivo que esta operación, pensada para lograr «un modelo de núcleo urbano más verde, conectado y sostenible», permitirá crear «una gran zona verde y un área recreativa destinadas al disfrute de la ciudadanía y la mejora medioambiental del entorno», con especial significación en el citado río de A Chanca.
Se transformará dicho espacio en «un área accesible, sostenible y pensada para el ocio al aire libre, el paseo y el contacto con la naturaleza», remarca el máximo mandatario meañés.
Para añadir que «esta gran zona verde será un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes y actuará como corredor natural entre el núcleo urbano de Dena y el litoral, reforzando la conexión entre ambos espacios».
Una vez conseguido el terreno necesario, el gobierno de Meaño trabajará ahora en el diseño de dicha área recreativa, «que podría incluir zonas ajardinadas, senderos peatonales, espacios de descanso y áreas adaptadas para actividades familiares y deportivas», anuncian Viéitez y su equipo.
