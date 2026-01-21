El mar que une y que inspira

José Luis Garrido lleva el mar en la sangre. Su padre y su abuelo fueron pescadores, y aunque después él se ganó la vida en tierra firme, el mar siempre formó parte de su paisaje íntimo. Por eso, no es de extrañar que ahora, que tiene tiempo y paciencia para pintar, el mar sea el protagonista absoluto de sus cuadros.

El Centro Comercial Arousa acoge estos días «O mar que nos une», una exposición en la que José Luis Garrido, nacido en Sanxenxo hace 77 años, reúne una veintena de cuadros suyos. La mayoría son paisajes costeros. En la muestra están retratados, por ejemplo, un luminoso paseo marítimo de Carril, los viveros de marisco de esta misma localidad, el faro de Punta Cabalo, en A Illa, vistas de Sanxenxo, o escenas de marisqueo a pie o a flote de Carril, Noia y O Grove.

«Si quieres pintar algo, tienes que conocerlo y adentrarte en lo que estás haciendo. Al vivir al lado del mar, es algo que llevas dentro», cuenta José Luis Garrido, que también lleva en la sangre el amor por la pintura.

Vista del paseo marítimo de Carril. | FdV

De hecho, el sanxenxino ya pintaba desde joven, y en los años 70 fue seleccionado para participar en la Bienal Internacional de Arte de la Diputación de Pontevedra. Pero después la vida le llevó por otros caminos, y al casarse dejó a un lado el caballete y los pinceles. «¿Quién puede mantener una familia con la pintura?», se pregunta.

Así que se dedicó profesionalmente a la fabricación de rótulos para establecimientos comerciales y, después de jubilarse, decidió darse una nueva oportunidad con el arte. Volvió a pintar, y tras exponer en Sanxenxo, le surgió la oportunidad de hacerlo en la sala polivalente del Centro Comercial de Vilagarcía de Arousa, situada en la segunda planta.

La muestra puede visitarse de lunes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas, y los domingos, de 14.00 a 22.00 horas, y algunos días está allí el propio artista, por lo que los espectadores podrán enriquecer la contemplación de los cuadros con una conversación relajada con el propio autor. Los interesados en comprar algún cuadro y llevarse a casa un fragmento de mar, también pueden llamar al número de teléfono 696 46 15 44.