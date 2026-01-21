La lacra de los vertidos descontrolados persiste
Aparecen colchones a orillas del Umia
M. Méndez
O Salnés
La comarca sigue arrastrando el viejo problema de los vertidos de todo tipo de residuos, sobre todo voluminosos. Colchones, viejos frigoríficos, escombros de obra, sofás y mobiliario doméstico protagonizan estos focos que afectan a montes y ríos en O Salnés y el Ullán.
En los últimos años se han denunciado vertidos en los montes de O Grove, Meaño, Pontecesures, Vilanova y otros municipios de O Salnés y Ullán.
Los colchones de la foto que ilustra esta información se sitúan a escasos metros del cauce del Umia, en el lugar de Pontearnelas.
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- Así se distribuye la flota pesquera gallega en 2026
- Amarres indefinidos y ceses de actividad en la ría de Arousa por «miedo» a las sanciones europeas
- La Policía Local de Vilagarcía alerta de un intento de estafa en su nombre
- Dos empresas optan a reformar el entorno de las casas modernistas