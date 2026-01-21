Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lacra de los vertidos descontrolados persiste

Aparecen colchones a orillas del Umia

Colchones tirados a orillas del Umia.

Colchones tirados a orillas del Umia. / M. Méndez

M. Méndez

O Salnés

La comarca sigue arrastrando el viejo problema de los vertidos de todo tipo de residuos, sobre todo voluminosos. Colchones, viejos frigoríficos, escombros de obra, sofás y mobiliario doméstico protagonizan estos focos que afectan a montes y ríos en O Salnés y el Ullán.

En los últimos años se han denunciado vertidos en los montes de O Grove, Meaño, Pontecesures, Vilanova y otros municipios de O Salnés y Ullán.

Los colchones de la foto que ilustra esta información se sitúan a escasos metros del cauce del Umia, en el lugar de Pontearnelas.

