La lacra de los vertidos descontrolados persiste

La comarca sigue arrastrando el viejo problema de los vertidos de todo tipo de residuos, sobre todo voluminosos. Colchones, viejos frigoríficos, escombros de obra, sofás y mobiliario doméstico protagonizan estos focos que afectan a montes y ríos en O Salnés y el Ullán.

En los últimos años se han denunciado vertidos en los montes de O Grove, Meaño, Pontecesures, Vilanova y otros municipios de O Salnés y Ullán.

Los colchones de la foto que ilustra esta información se sitúan a escasos metros del cauce del Umia, en el lugar de Pontearnelas.