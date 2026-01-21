El «infierno» que desata la lluvia en la PO-306

Llevan muchos años sufriendo problemas, pero estos se han agravado en los últimos tiempos, con inundaciones constantes en sus bajos sin que se encuentre una solución por parte de las administraciones a las que han llamado a la puerta, especialmente al Concello. Cada vez que llueve, para estos vecinos se convierte en un sinvivir y se han visto obligados a instalar bombas en sus garajes que trabajan las 24 horas del día achicando el agua. Ayer fue uno de esos días en los que «vivimos angustiados porque, aunque nuestras bombas saquen el agua de la lluvia, la red que pasa por delante de nuestras puertas colapsa y la devuelve».

Los vecinos han recorrido todas las administraciones, donde se han encontrado con que «se pasan la pelota unos a otros, pero nadie hace nada». En el Concello consideran que no han tenido un interlocutor que tratase de buscar una solución. «No solo no se ha buscado una solución, sino que se culpa a la urbanización de una serie de cosas que no son ciertas, como que no tenemos licencia de ocupación o que desconocían el proyecto». Tampoco les convence el hecho de que se culpe a los bombeos de Corvillón, ya que la red de alcantarillado, la que lleva los residuos a la EDAR «no debería experimentar un gran incremento de nivel, porque la población turística es mucho menor, salvo que el problema real es que reciba aportaciones de pluviales, lo que provoca que se colapse cada vez que llueve y el agua busca siempre por donde salir, sea en nuestros bajos, o sea en las arquetas».

El último paso que han dado ha sido contactar con Augas de Galicia, siendo visitados por una técnica que habría elaborado un informe sobre la situación para enviárselo al Concello de Vilanova, instando a solucionar la situación en la que se encuentran.

También contactaron con Infraestruturas por las inundaciones que se registran en la propia calzada de la PO-306 pero «ellos no pueden hacer nada en el alcantarillado».

La última de las inundaciones importantes se registró hace apenas una semana, en los bajos de un hotel que ya ha visto como el agua tomaba su piso inferior en varias ocasiones, pero esa situación ya la han vivido más de una vivienda en los últimos meses, especialmente, cuando colapsa la red de alcantarillado. Uno de los vecinos de la zona reconoce que «la bomba que tengo en casa trabaja prácticamente sin parar durante jornadas enteras», lo que supone un importante gasto en electricidad, mantenimiento y en renovarla porque «a este ritmo, hay que cambiarlas cada campaña».

En el día de ayer, los problemas no solo se registraban en las viviendas, sino también en los bombeos que trasladan los residuos hacia la EDAR de Tragove. Un ejemplo de ello era el de As Patiñas, donde el agua caía hacia los bancos marisqueros por debajo de la arqueta. Otros problemas que se registran en ese lugar es que existe una finca que se encuentra sin construir y que tiene una arqueta del alcantarillado que «nunca se ha tapado cuando se encuentra al lado de la acera». Los vecinos se quejan de que no solo genera malos olores durante prácticamente todo el año, además de rebosar cada vez que llueve, sino que «es un riesgo para los peatones, que pueden acabar cayendo en ella; lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones ante el Concello, pero solo hemos recibido buenas palabras, porque la arqueta sigue sin taparse».