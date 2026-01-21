Homenaje a los voluntarios valgueses

Los tres integrantes de la agrupación de Protección Civil de Valga que se desplazaron a la Comunidad Valenciana en el otoño de 2024 para colaborar en las labores de ayuda y rescate tras la dana han sido distinguidos por el Ministerio del Interior con el distintivo honorífico de participación en aquel dispositivo extraordinario de emergencias y seguridad.

Es el mismo reconocimiento concedido a otras agrupaciones similares –como la de Vilagarcía–, en este caso para agradecer el trabajo de José Manuel Otero «Camaño», responsable de la agrupación, Alberto Otero y Juan Jesús Santalla, quienes formaron parte del contingente coordinado por la Xunta de Galicia con el objetivo de mitigar los daños provocados por las inundaciones, prestar auxilio a la población afectada y cooperar en la recuperación de las zonas más castigadas.

Los voluntarios valgueses se desplazaron con un vehículo y un remolque de intervención, dotados de diverso material especializado, entre el que se incluían equipos de achique, excarcelación, iluminación y otros recursos necesarios para actuaciones en escenarios de emergencia.

Los efectivos valgueses. / FdV

Durante su estancia en la zona, realizaron múltiples intervenciones en las localidades de Alfafar, Paiporta y Picaña, llevando a cabo tareas como el achique de garajes, bajos y ascensores, la recogida de enseres dañados, la limpieza de calles y la realización de mediciones de gases, entre otras actuaciones esenciales para garantizar la seguridad y la vuelta progresiva a la normalidad.

Con este distintivo, el Ministerio del Interior reconoce su «participación destacada» en unos momentos especialmente trágicos. Desde el propio departamento se subraya que la intervención de todos los servicios de emergencias implicados en la gestión de los efectos de la dana supuso una actuación sin precedentes, que puso de manifiesto la capacidad, profesionalidad y compromiso de los servicios de Protección Civil y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.