Homenaje a los voluntarios valgueses
El Ministerio del Interior también reconoce la labor de los miembros de Protección Civil en Valencia
M. Méndez
Los tres integrantes de la agrupación de Protección Civil de Valga que se desplazaron a la Comunidad Valenciana en el otoño de 2024 para colaborar en las labores de ayuda y rescate tras la dana han sido distinguidos por el Ministerio del Interior con el distintivo honorífico de participación en aquel dispositivo extraordinario de emergencias y seguridad.
Es el mismo reconocimiento concedido a otras agrupaciones similares –como la de Vilagarcía–, en este caso para agradecer el trabajo de José Manuel Otero «Camaño», responsable de la agrupación, Alberto Otero y Juan Jesús Santalla, quienes formaron parte del contingente coordinado por la Xunta de Galicia con el objetivo de mitigar los daños provocados por las inundaciones, prestar auxilio a la población afectada y cooperar en la recuperación de las zonas más castigadas.
Los voluntarios valgueses se desplazaron con un vehículo y un remolque de intervención, dotados de diverso material especializado, entre el que se incluían equipos de achique, excarcelación, iluminación y otros recursos necesarios para actuaciones en escenarios de emergencia.
Durante su estancia en la zona, realizaron múltiples intervenciones en las localidades de Alfafar, Paiporta y Picaña, llevando a cabo tareas como el achique de garajes, bajos y ascensores, la recogida de enseres dañados, la limpieza de calles y la realización de mediciones de gases, entre otras actuaciones esenciales para garantizar la seguridad y la vuelta progresiva a la normalidad.
Con este distintivo, el Ministerio del Interior reconoce su «participación destacada» en unos momentos especialmente trágicos. Desde el propio departamento se subraya que la intervención de todos los servicios de emergencias implicados en la gestión de los efectos de la dana supuso una actuación sin precedentes, que puso de manifiesto la capacidad, profesionalidad y compromiso de los servicios de Protección Civil y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo
- La FGCN y los procuradores custodian más de 100 coches de narcos listos para subastar
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- Groenlandia vuela hacia las Rías Baixas
- Así se distribuye la flota pesquera gallega en 2026
- Amarres indefinidos y ceses de actividad en la ría de Arousa por «miedo» a las sanciones europeas
- La Policía Local de Vilagarcía alerta de un intento de estafa en su nombre
- Dos empresas optan a reformar el entorno de las casas modernistas