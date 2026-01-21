Giráldez cree que la emblemática Semana Santa de Paradela va a salir reforzada

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, ensalzaba ayer a los vecinos de la parroquia de Paradela por haber sido capaces de encontrar una solución para organizar la Semana Santa, un hecho que va a provocar que la única Festa de Interese Cultural que tiene el municipio «salga reforzada y vuelva a ser un éxito, como lo ha sido en todas las ediciones anteriores». La regidora también destaca que «sean los vecinos los que superen las posibles desaveniencias y asuman la organización de la Semana Santa, porque eso es la gran esencia de este evento».

Giráldez reconoció que la reunión celebrada el pasado sábado, de la que salió un grupo de personas para organizar el evento buscaba «lo que ocurrió, ya que tan solo faltaban dos meses y medio para la celebración de este evento y era necesario ponerse manos a la obra; había que superar las discrepancias y buscar una solución, que es lo que se hizo».

Los ensayos comenzarán el próximo sábado a las 19.00 horas y se estrenará un nuevo Jesucristo que sustituye al del año pasado, que se ha mostrado dispuesto a colaborar con la organización del evento.