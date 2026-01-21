La DO Rías Baixas presume de reconocimiento nacional e internacional alcanzado en 2025

Un total de 274 galardones obtenidos en 2025 en el transcurso de once citas integradas en el calendario oficial de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Esa es la cifra que lleva a la Denominación de Origen Rías Baixas a sacar pecho por el reconocimiento nacional e internacional que siguen cosechando los vinos amparados por este sello de calidad.

Tanto es así que sostiene que tales premios, «recibidos en los más prestigiosos concursos», vuelven a situar a los vinos de Rías Baixas «entre los mejores blancos del mundo».

En base a tales distinciones, el Consello Regulador, presidido por Isidoro Serantes, no solo se felicita por el éxito alcanzado, sino que considera que acaparar esos 274 galardones consolidada la proyección de las bodegas adheridas y sus principales marcas.

Al tiempo que felicita a las empresas implicadas en la participación en los diferentes certámenes, la DO destaca que esos 274 galardones ofrecen al consumidor «una guía a la hora de elegir una marca o una región vitivinícola» concretas.

Una cata participada por vinos de Rías Baixas. / FdV

Especialmente si se trata de elegir entre las repartidas por todo el territorio nacional, donde la DO Rías Baixas no deja de ganar adeptos ni de recibir premios.

Prueba de ellos, los concursos organizados por la Unión Española de Catadores (UEC), entre los que destacan los Bacchus, que en 2025 distinguieron a nada menos que 22 marcas de Rías Baixas, tres con Gran Bacchus de Oro, trece con el Bacchus de Oro y seis con el de Plata.

En otro de los certámenes destacados, los Premios Baco, fueron 32 los galardones logrados, en este caso con un Gran Oro, veinte Oros y once Platas.

Asimismo, en el concurso Vin España, organizado por la Federación Española de Enología, las referencias de la DO gallega consiguieron cinco Gran Oros, diecisiete Oros y doce Platas.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Ya a nivel internacional, una de las citas más prestigiosas es la Decanter World Wine Awards, que en su edición de 2025 concedió 88 premios a los vinos Rías Baixas, que volvieron a lucirse con las 38 medallas y recomendaciones obtenidas en el International Wine Challenge.

En el Consello Regulador no se olvidan de mencionar lo sucedido en el Challenge International du Vin (Francia), del que los Rías Baixas se trajeron tres Oros; ni el Concurso Texson Wine Awards, uno de los concursos «más prestigiosos y rigurosos del mundo», celebrado en Estados Unidos y en el que dicha DO logró seis galardones.

Otras formas de proyección Al margen de hacer alusión a los premios obtenidos, la DO resalta que a lo largo de 2025 ha recibido «la visita de importantes prescriptores y profesionales con el objetivo de profundizar en su conocimientos sobre nuestra región atlántica». Cita el caso del Máster of Wine español Pedro Ballesteros, «que cató a ciegas 78 vinos de Rías Baixas», y el del Máster of Wine inglés Tim Atkin, «que ya lleva 4 años consecutivos visitando esta denominación y recientemente ha publicado un amplio informe en el que recoge el resultado de las 263 marcas de Rías Baixas catadas incluyendo, su propio podio». A mayores, visitaron la DO ocho participantes del programa Spanish Wine Educator, procedentes de Canadá y Estados Unidos y se organizaron misiones inversas con México, Reino Unido y Estados Unidos.

Por otra parte, el alemán Mundus Vini- Grand International Wine Award, uno de los concursos de vino más importantes y reconocidos del mundo, concedió 32 premios a los vinos gallegos; a los que se sumaron en tierras inglesas 18 reconocimientos más, estos en la IWSC International Wine & Spirit Competition.

Del conjunto de galardones obtenidos el año pasado en los diferentes eventos, doce fueron de la categoría Gran Oro, Platino o Selección de los Jueces, 83 de Oro, 109 de Plata y 63 de Bronce. Además de siete «recomendaciones».

Sesiones de cata en los Premios Baco. / FdV

Puntualizan en Rías Baixas que la mitad de los vinos distinguidos pertenecen a la añada 2024, que fue calificada en su momento como «Excelente», convirtiéndose así en una de las siete con la máxima puntuación a lo largo de la historia de esta marca de calidad.

Pero el año pasado no solo triunfó el vino de 2024, sino que también lo hicieron referencias de 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017, con más de un centenar de premios.

Tampoco hay que olvidarse de los vinos Espumosos de Calidad Rías Baixas, con una quincena de premios que «demuestran, igualmente, su potencial y su consolidación como producto», sentencian en el Consello Regulador.