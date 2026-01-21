Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desconvocan la huelga en el servicio de limpieza del Hospital do Salnés

A.M.

Arousa

Representantes del sindicato CIG de O Salnés, Barbanza y Cee y de la sección de Servicios de la misma central mantuvieron el lunes una reunión con responsables del Sergas y de las empresas concesionarias de la limpieza hospitalaria de estas tres zonas, y alcanzaron un preacuerdo para negociar la equiparación de las condiciones laborales de estas trabajadoras a las del personal del resto de hospitales gallegos.

Según un comunicado difundido ayer por la CIG, el Sergas se ha comprometido a no sacar a licitación los servicios de limpieza en los tres hospitales mientras estos acuerdos de mejora de las condiciones de trabajo no sean incorporados a los convenios provinciales. Al mismo tiempo, se estableció un calendario de negociaciones que dará comienzo en el primer trimestre de este año y que deberá quedar cerrado en el primer semestre de 2027.

Las asambleas de trabajadoras celebradas ayer por la mañana en Cee y en Ribeira ratificaron el preacuerdo, y estaba previsto que se obtuviese el mismo resultado en la de del Hospital do Salnés, que iba a celebrarse por la tarde. De este modo, queda desconvocada tanto la huelga indefinida cuyo inicio estaba previsto para hoy como la protesta de Santiago.

