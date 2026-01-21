La construcción del cuartel de Cambados recibe 15 ofertas

Un total de quince empresas han presentado ofertas para construir el nuevo cuartel comarcal de la Guardia Civil en Cambados. La previsión de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) es que la adjudicación se realice en marzo y los trabajos puedan empezar en mayo. Cabe recordar que el precio de licitación es de 10 millones de euros y el plazo de un año y medio.

Así se lo trasladaron los responsables de esta sociedad pública al alcalde, Samuel Lago, y siempre teniendo en cuenta que se siga el calendario administrativo de licitación sin contratiempos. Y es que dar fechas en el caso de este proyecto, que lleva tres años parado, ya no gusta a casi nadie tras los problemas con el primero, que se acabó anulando por nuevas necesidades técnicas y de ampliación del presupuesto.

Con todo, parece que ahora va la vencida para cumplir una demanda histórica de la capital del albariño y de todo O Salnés, pues la Capitanía de la Demarcación se traslada a este municipio desde Vilagarcía. De hecho, las instalaciones están dimensionadas para unos 130 agentes, sumando las compañías, intervención de armas, Paprona, Policía Judicial, puesto fiscal, equipo VioGén...

La mesa de contratación de Siepse, por encargo del Ministerio del Interior, analizará ahora las ofertas de las aspirantes. El precio de salida es de 10.326.581 euros y el plazo propuesto es de 18 meses para ejecutar las obras, pues con el anterior proyecto, iniciado en julio de 2022, se hizo poco más que explanar la parcela de la calle Valle-Inclán; hasta que aparecieron los problemas geotécnicos inexplicablemente no detectados anteriormente y se tuvieron que parar los trabajos en busca de soluciones.

Así, este nuevo plan mantiene en esencia lo proyectado inicialmente. Según el pliego de condiciones, la solución constructiva contemplada es una cimentación superficial y la estructura se compondrá de una planta de semi sótano de 48,3 x 44,5 metros a ejes de pilares, que ocupará prácticamente la totalidad de la finca bajo rasante, salvo un retranqueo de cinco metros desde el muro del pazo de Fefiñáns, de la horta de O Pombal, una cuestión exigida por Patrimonio de la Xunta.

Características

Sobre esta se levantarán los dos edificios previstos para dependencias oficiales y viviendas. Además, entre ambos «a nivel de planta baja sobre elevada se proyecta una zona de plaza transitable y zona de rodadura para acceso a los garajes» de los residentes, que antes no iban a aquí. De hecho, en este bloque, que será el más alto, con cuatro pisos para un total de 16 viviendas de uno a tres dormitorios, se ha suprimido el bajo cubierta destinado a los trasteros y ahora se harán en ese sótano compartido.

En lo que respecta al edificio de trabajo, este espacio se destinará a parking, calabozos y detención, almacenes... Mientras que los servicios con atención directa a la ciudadanía con sus oficinas y salas de espera se ubicarán en la planta baja. El resto de dependencias para los agentes, con despachos y otros espacios, seguirán en la primera planta y la segunda contará con vestuarios, salas de reunión y descanso y más espacios de trabajo.