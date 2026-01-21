El Concello cambadés encauza los cambios urbanísticos para acabar con focos ruinosos

El Concello de Cambados se pondrá este año manos a la obra para facilitar la rehabilitación de viviendas en el entorno de O Castriño y la calle Infantas, donde la situación urbanística actual, «lo único que consigue es que haya un foco de ruinas e incluso obras ilegales», explica el concejal de Patrimonio, Liso González.

El edil se reúne esta semana con una empresa especializada para definir la modificación puntual necesaria del Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico, el llamado Pepocha, que rige para estas zonas. El asunto lleva desde el año pasado sobre la mesa, pero estaba a la espera de contar con dotación presupuestaria.

El objetivo es relajar las exigencias urbanísticas; eliminar estas áreas como sometidas a estudio de detalle, lo cual obliga a los propietarios a ponerse de acuerdo para cualquier actuación mediante ese procedimiento de desarrollo urbanístico conjunto, con un elevado coste «e incluso tendrían que expropiarle a dos propietarios», explica González.

El concejal destaca que de este modo «no ganan ni los vecinos ni el Concello porque ni siquiera habría un beneficio general de apertura de un vial o similar. Lo único que se consigue es un foco de ruinas e incluso obras ilegales porque, tal y como está ahora, las edificaciones fuera de ordenación ni siquiera pueden realizar tareas de conservación y mantenimiento, como sí sucede en otras zonas».

Además, al Concello le consta la existencia de interés para ejecutar proyectos de rehabilitación de particulares que ahora se ven atados por esta circunstancia. Hay unos 20 propietarios afectados y estas dos zonas, que González considera se deberían haber unido, no son las únicas.

Otra en San Tomé

En San Tomé hay otra, que comprendería a las llamadas «casas baratas», en Beiramar, pero es más extensa y complicada y lo dejarán para un proceso posterior. En donde se actuará ahora, en el entorno de la biblioteca, esperan menos complicación e incluso escasas alegaciones por sus beneficios para estos ciudadanos.

Esto no es el único desacierto que señala el Concello respecto al Pepocha, en cuanto a una protección del patrimonio malentendida, protegiendo elementos como tabiques de ladrillo, pero por ahora aparca la redacción de uno nuevo e irá realizando cambios como estos.