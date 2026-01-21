Alcral supedita la apertura del parque acuático de Meis en junio a un acuerdo con la parcelaria

El futuro parque acuático de Meis se llamará finalmente AquamPark, el nombre comercial definitivo con el que el proyecto prevé iniciar su actividad en el verano de 2026. El calendario, sin embargo, tiene una condición clave: resolver a tiempo la negociación con la dirección de concentración parcelaria de la Xunta para disponer de los terrenos necesarios que permitan unos accesos cómodos y seguros para autobuses y tráfico rodado a la instalación, o lo que es lo mismo, que aseguren la viabilidad de un proyecto que espera marcar un antes y un después en el turismo de concello, comarca y provincia.

Así lo expone Santiago Martínez, portavoz del fondo de inversión suizo Alcral AG, impulsor del proyecto desde que lo adquirió en 2024. «En principio se puede abrir en junio de este año», sostiene, aunque admite que «vamos a tener un problema» si no se encuentra una solución administrativa a la entrada principal al complejo.

Martínez asegura que el grueso de los trabajos más complejos ya se ha ejecutado. «Lo más farragoso de la obra ya está hecho. No digo que sobre tiempo, pero la obra interna está bastante avanzada, que es la que más tiempo lleva». Según detalla, la infraestructura tecnológica –bombas, canalizaciones y parte del sistema general– está instalada, mientras que aún quedan por rematar o renovar elementos visibles del parque, entre piscinas infantiles y parte del bloque de toboganes «que se montarían al final».

Santiago Martínez, portavoz de Alcral, asegura que las obras van dentro del plazo previsto. / Cedida

También menciona un frente que, según su versión, está prácticamente encarrilado: la tasación y regularización documental derivada de modificaciones en el proyecto. «El tema de la tasación es muy intenso. Hay certificaciones antiguas que, por las modificaciones, obligan a una nueva tasación, pero ese problema ya está casi solucionado», señala. En ese proceso, añade, que se detectó que «aparecía como que habíamos ocupado más metros de lo que nos pertenecían», una situación que se corrigió ajustando escrituras ante notario al constar que esos terrenos pasaban a ser definitivamente de la comunidad de montes.

El foco de preocupación se sitúa ahora en los accesos, especialmente por el paso de autobuses. Martínez sostiene que en los planos de parcelaria «están contemplados 8 metros de ancho de vía», una solución que —según recalca— permitiría ejecutar la entrada sin expropiar. El problema, dice, es que esa actuación requiere que la dirección de parcelaria «nos reciba» y habilite el encaje del trazado.

Si la vía administrativa no avanza, la dirección del parque acuático AquamPark se vería obligado a negociar finca por finca para ganar el espacio necesario en el acceso. Y ese escenario abre la puerta a un desenlace costoso: «El riesgo de la expropiación existe y encarece y ya nos va fuera de plazo. No podríamos abrir en junio», advierte Santiago Martínez que confía en poder llegar a un acuerdo con la dirección de concentración parcelaria de la Xunta.