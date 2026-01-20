Vilagarcía se solidariza con las víctimas de Adamuz

El Ayuntamiento de Vilagarcía convocó para ayer a mediodía una concentración en Ravella en señal de duelo por el trágico accidente ferroviario de Andalucía. Políticos, trabajadores municipales y vecinos guardaron un minuto de silencio por las víctimas del siniestro, tal y como se hizo a la misma hora en muchos otros ayuntamientos y administraciones públicas de España.