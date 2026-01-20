Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilagarcía se solidariza con las víctimas de Adamuz

El Ayuntamiento convoca un minuto de silencio por el trágico accidente ferroviario de Andalucía

Un momento de la concentración. | Noé Parga

R. A.

Vilagarcía

El Ayuntamiento de Vilagarcía convocó para ayer a mediodía una concentración en Ravella en señal de duelo por el trágico accidente ferroviario de Andalucía. Políticos, trabajadores municipales y vecinos guardaron un minuto de silencio por las víctimas del siniestro, tal y como se hizo a la misma hora en muchos otros ayuntamientos y administraciones públicas de España.

