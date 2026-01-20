Una veintena de colectivos de Arousa alegan a la terminal de betunes de Vilagarcía

Un total de 24 colectivos de Arousa se han adherido a las alegaciones presentadas por la Plataforma en Defensa da Ría (PDRA) a la terminal de betunes proyectada en el puerto de Vilagarcía, al considerar que el proyecto presenta carencias sobre el análisis de sus peligros y que debería someterse a un informe de evaluación de impacto ambiental más completa porque se trata de un material con «riesgo alto para la salud» y el medio.

La entidad hace un balance «muy positivo» de esta respuesta a su campaña contra la iniciativa, declarada Proyecto de Interés Estratéxico por la Xunta, pues solo dispusieron de 15 días y estaban centrados en la concentración de Compostela contra Altri.

En concreto, se ha sumado las cofradías de Carril, Vilanova, a Illa, O Grove, Cabo de Cruz, A Pobra do Caramiñal y Rianxo, así como las organizaciones de mariscadores y bateeiros OPP-20, Opmega, Asmecruz, Amegrove, Mexilloeiros Illa de Arousa, San Amaro, Amevila, Vilaxoán, A Marxa, A Pobra, San Saturnino, Abanqueiro, Viladomar y Aspromeri y las asociaciones de vecinos de Sobradelo y Vilaxoán. Cabe recordar que el Concello de Vilagarcía alegó por la altura de algunos de los tanques previstos.

Desde la plataforma detallan que contempla una superficie total de 7.514,86 metros cuadrados, dividida en dos parcelas: la zona 1 con una rotación anual de 250.000 metros cúbicos y la 2 con un almacenamiento anual de 50.000 metros cúbicos.

También que «depende totalmente del transporte marítimo» desde la entrada en la ría hasta el puerto, siendo marítimo el 90% y terrestre el 10%, según han recalcado, pero «en el proyecto no hay una previsión del número de buques anuales que van a navegar por la ría (...) Es evidente que van a ser necesarios bastantes».

Recuerdan la existencia de espacios protegidos y reprochan la «falta de análisis de los riesgos asociados al medio ambiente» , ante la «importante presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)» en el betún almacenado. Y es que aseguran que estos representan «un riesgo claro para la salud» de los trabajadores del puerto, así como para el conjunto de la población próxima o la «producción marisquera potencialmente afectada».

Otras ubicaciones

Asimismo refieren que será preciso calentar el betún para movilizarlo y cargarlo y descargarlo, así que «se incrementará la volatilidad de los HAP», favoreciendo así su «fácil expansión atmosférica». «Teniendo en cuenta la naturaleza de las sustancias transportadas y almacenadas, estas tendrán inflamabilidad, toxicidad acuática y ambiental o toxicidad para el ser humano», destacan. De hecho, reprochan que Gunvor Group «estima genéricamente el riesgo como alto», pero en cuanto a temporales y al transporte del material y maquinaria.

Así, la plataforma cuestiona su declaración como PIE: «¿Para quién es estratégico ubicar este proyecto en la Ría de Arousa?», se preguntan, insistiendo en que «existe un riesgo potencial y razonable» de que «afecte desde la perspectiva ambiental y de la salud a los intereses generales de la mayoría de la población» de la zona.

En este sentido acusan a la firma, que operará a través de Betunes Gallegos, de «establecer un dilema fraudulento para mostrar como la más razonable y sostenible» la elección de la rada arousana para el proyecto. Y es que otra alternativa era la de Huelva y no contempló otras que, aseguran, eran factibles y con menor impacto. «Entre ubicarla en un puerto exterior de Galicia y hacerlo en un interior de la ría más productiva y con mayor superficie marítimo-terrestre protegida, la elección parece clara y por eso proponen Huelva», añaden.

Asimismo defienden que «no se puede» dividirlo en dos parcelas y que «es un artificio para evitar una evaluación del impacto ambiental del conjunto».