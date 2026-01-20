Los urgenciólogos denuncian que llevan desde 2007 sin mejoras laborales

Los médicos de Urgencias se concentraron ayer al mediodía a las puertas de sus centros de trabajo en hospitales de toda Galicia, entre ellos el de O Salnés. Los facultativos piden a la Xunta de Galicia que se reúna la comisión de seguimiento del acuerdo de urgencias, que está sin actualizar desde 2007. Solicitan una serie de mejoras que, según ellos, sí se han aprobado para otros especialistas médicos y para los profesionales de Urgencias de los centros de salud, mientras los de los hospitales han quedado al margen.

Reclaman, por ejemplo, que se prime la voluntariedad a la hora de realizar horas complementarias, que se actualicen los complementos de atención urgente y de turnicidad, así como un plus por trabajar las noches de los viernes. Otras demandas de los urgenciólogos de los hospitales son que los médicos de más de 55 años no tengan que hacer guardias nocturnas, y que se instaure el mismo complemento de disponibilidad que ya existe en otras áreas sanitarias y en los PAC, de 230 euros el día más 10 euros la hora trabajada.