El «skatepark» sube a medio millón y Cambados lo pide al Plan Extra

El Concello de Cambados ha presentado el proyecto del «skatepark» de O Pombal al Plan Extra de la Diputación. Después de tres años en el cajón, ha sido necesario actualizar los precios y se han añadido otras mejoras, elevando el presupuesto a casi medio millón de euros de los 216.000 iniciales.

El alcalde, Samuel Lago, indica que han aprovechado para ampliar la intervención en la finca donde se ubicará, en la calle Atlántico. Así, habrá un paseo circundando la instalación y se adecentará más el entorno, ajardinando otras partes.

Se trata de un terreno municipal hoy lleno de matojos que tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados de los cuales, unos 1.300 estarán ocupados por las pistas de deportes urbanos.

El presupuesto inicial de 216.000 euros se correspondía con lo proyectado en 2022, cuando el regidor empezó a gestar el proyecto con la arquitecta cambadesa Paula Alfonso Laya, firmante de otras iniciativas como la reforma urbana de la plaza de Fefiñáns que recuperó la escalinata central de San Benito.

El Concello lo presentó en sociedad en marzo de 2023, con la salida de una línea de ayudas adecuada para cubrir el cien por cien del coste y perteneciente a la Red Española de Ciudades Saludables que el Gobierno de España cubría con fondos europeos Next Generation.

Según cuenta el regidor, quedaron en lista de espera y finalmente no la consiguieron, así que el proyecto quedó en el cajón a la espera de otra oportunidad.

La situación financiera de las arcas municipales no atraviesa su mejor momento por un exceso de gasto que mantiene la gestión local en un estricto plan de ahorro. Tampoco ayuda el incremento del gasto generalizado y los Concellos están asfixiados sobre todo por los correspondientes a los servicios impropios, como el Servizo de Axuda no Fogar. Así que el dinero para inversiones directas es casi inexistente, en todos, desde hace años.

Así las cosas, deben recurrir a programas externos como los puestos en marcha por la Diputación. Cambados ya solicitó el año pasado fondos del Plan Extra para reformar Torrado, que era una necesidad urgente, y para este año ha pedido la construcción de estas pistas, que darán respuesta a una demanda de la juventud.

Características

El proyecto contempla una infraestructura para la práctica de skate, parkour y calistenia y su diseño está inspirado en la famosa espiral del matemático italiano conocido como Fibonacci en sintonía con la armonía creadora de la naturaleza.

Según el original, en el centro habrá un «bowl» para el «skate» y bordeando el lomo de la espiral se crearán recorridos con rampas, escaleras y barandillas, más centrados en el skate street y perfecto para «grinds» o «slides». También tendrá una zona con obstáculos, como muros y barras, para la práctica de parkour y calistenia, que consiste en realizar ejercicios físicos con el propio peso corporal. Para estos últimos se proyectan unos pavimentos más blandos.