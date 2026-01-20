El PSdG vuelve a exigir un protocolo para el vaciado de embalses que afecten al marisqueo

El PSdG ha vuelto a presentar una iniciativa ante el Parlamento de Galicia para exigir a la Xunta un protocolo de vaciado de los embalses que afectan a las rías de Arousa y Muros-Noia. Como ya han denunciado los profesionales en alguna ocasión, las variaciones que provoca en la salinidad «están detrás de los episodios de mortandad masiva en los bancos marisqueros».

Así lo expone la diputada Paloma Castro en su iniciativa, donde insiste en que la «profunda crisis» del sector «no solo es por causas naturales, sino también por la gestión ineficaz de los embalses», añade señalando el de Portodemouros, en el caso de Arousa. «Es una amenaza silenciosa., pero real para las rías gallegas», prosigue, acusando a la Xunta de tratar al sector como un «daño colateral» y recordándole que es el «responsable último» como concesionario de las empresas privadas que los gestionan.

Así, pide solución a los «vaciados bruscos, sin planificación ni control y sin aviso previo real a las cofradías» y reclama «pasar de la improvisación a la planificación, anticipándose a los efectos y reduciendo los daños cuando los desagües son inevitables». Solicita que sean progresivos, avisados y con marea llena, recordando que los bivalvos son «extremadamente sensibles» a las variaciones de salinidad y que se trata de la vida de «miles de familias».