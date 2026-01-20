Prueba solidaria en recuerdo de una «polilla» de la Guardia Civil

Se presentaba ayer lunes en la Taberna Rural Pazo de Lis en Meaño la «I Carreira y Andaina Solidaria Polilla Ana Vicente», que se celebrará el 7 de febrero a las 11.00 horas, y un cuarto de hora después, será la salida de la andaina. Con salida desde de Praza da Feira, la carrera de 10 kilómetros discurrirá por dos miradores del municipio, y tiene su vertiente solidaria con la Asociación Española contra el Cáncer, por cuanto todos los fondos que se recauden irán destinados íntegramente a este colectivo.

La prueba está organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, conocida cariñosamente como «Polillas». Este evento, a la par que deporte solidario, rinde homenaje a Ana Vicente, la primera «polilla» en entrar en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro y que falleció en 2024 a causa de esta enfermedad. Por tal motivo, la carrera presentada ayer, con la presencia de su presidenta María del Carmen Corpas Betancor, desplazada para ello desde Madrid, el Subdelegado del Gobierno Abel Losada, la presidenta provincial de la AECC, mandos de la Guardia Civil de Pontevedra y el alcalde Carlos Viéitez.

La inscripción para esta carrera tiene un coste de 12 euros, si el participante opta por camiseta y dorsal solidario, y de 6 si es solo este último. La misma debe realizarse en la página web carreirasgalegas.com., donde permanecerá abierta hasta el domingo 1 de febrero a las 23.59 o hasta completar el cupo de 2.700 participantes. A día de ayer, figuraban inscritos 117 atletas.

Se trata de la primera experiencia de esta cita en el concello meañés que, de cuajar, se proyecta convertir en una cita anual. Esta puesta en escena tiene carácter no competitivo, y meramente deportivo.

La prueba contará con tres modalidades. Una, la carrera pedestre al uso, sobre 10 kilómetros, para mayores de 16 años. Partiendo de la Praza da Feira, el pelotón pedestre bajará hasta A Canle y Río da Vila para, a través del paraje de Liñares y siguiendo pistas secundarias, subir hasta el mirador de San Benito de Lores, a pie de la icónica ermita.

Desde ahí, subida por Freixeiro y posterior hacia Axís, para entrar así en la vecina parroquia de Simes donde se subirá a su mirador en el monte. Luego, tramo forestal, y bajar por el paraje de Catadoiro en dirección al campo de fútbol de A Toxa, siguiendo el vial hasta Trubisquido, y regreso a la Praza do Concello en A Feira

La segunda modalidad será la andaina, con un recorrido de 5 kilómetros, con el mismo recorrido que la andaina de la Popular de Meaño. Y, la tercera prueba, la de pitufos, sobre la carretera de Dena en su tramo más próximo al Concello.