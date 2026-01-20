La Policía Local denuncia dos nuevas alcoholemias

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía denunciaron en las últimas horas a dos conductores más por ponerse al volante bajo los efectos del alcohol. Uno de ellos arrojó una tasa de 0,70 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que será denunciado por la vía penal. El segundo conductor se enfrenta a dos denuncias, pues se negó a realizar la prueba.