El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo

El futuro parque acuático de Meis mira al próximo verano como fecha para abrir sus puertas de manera definitiva. Al menos, esa es la intención anunciada por los promotores de un lugar que puede marcar un antes y un después en lo que se refiere al movimiento turístico en la comarca.

El fondo de inversión suizo Alcral AG, tras asumir la financiación del proyecto en 2024, es ahora el responsable de llevar a buen término unas obras que han visto alterada su hoja de ruta en más de una ocasión. La pandemia y la falta de financiación en tiempos pasados frenaron el ritmo de unas obras que ahora apuntan al próximo mes de junio como fecha de apertura del complejo acuático. Al menos esa es la estimación que hacen pública sus actuales responsables. Un optimismo que contrasta con el estado presente de la instalación, lugar que se ha convertido en objeto del vandalismo que suele aparecer cuando el abandono es lo único que transmite cualquier obra.

La superficie ocupa 70.000 metros cuadrados. | Iñaki Abella

Frente a este compromiso que mantiene la entidad gestora prácticamente desde que tomó las riendas del proyecto existe también el escepticismo. Marta Giráldez, alcaldesa de Meis, tiene claro que concede el beneficio de la duda, pero también deja claro que, a cinco meses de la fecha estipulada, las obras tienen que alcanzar un ritmo que nunca han tenido aún.

Por delante, también hay que resolver trámites burocráticos para legalizar aquellas innovaciones en la idea inicial que todavía no cuentan con la licencia pertinente. «Tenemos un contacto fluido con los promotores. En la última reunión, hablamos de resolver las licencias necesarias. Vimos unas fotos hechas con dron para ver como está todo». Respecto a la apertura anunciada para el mes de junio a modo experimental, para abrir las puertas definitivamente en julio, Giráldez considera que «los plazos parecen muy ajustados tal y como está la obra», pero es más una impresión personal que una certeza, tal y como reconoció la alcaldesa.

El edificio principal apenas presenta avances. | Iñaki Abella

Sobre una extensión de más de 70.000 metros cuadrados, el aspecto que presenta ahora mismo el futuro parque acuático no es el más halagüeño. Ubicado en una antigua cantera de la parroquia de San Vicente de Nogueira, los avances más significativos hasta la fecha son los toboganes, los mismos que ahora ya han sido vandalizados con pintadas y roturas que obligarán a una reinversión en ellos.

Las explanación de diferentes zonas y la estructura de la piscina de olas también se atisban en medio de un lugar donde sigue predominando la arena y alguna planicie sobre una zona tan escarpada. En cuanto al futuro edificio principal de la instalación, la imagen presente es la de un esqueleto de cemento que avanza muy lentamente. De un cambio de ritmo en la evolución de las obras en los próximos cinco meses dependerá el que se pueda cumplir la estimación de apertura de los promotores.